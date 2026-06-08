Как вкусно приготовить молодой картофель - лучший рецепт

Сезон молодого картофеля в разгаре, и из него можно приготовить немало блюд. В частности, отварить и сделать к картофелю крутую заправку с непревзойденным вкусом.
Главред узнал, что рецептом блюда в TikTok поделилась украинская блогерша Юлия Сенич.
Молодой картофель с заправкой — рецепт
Ингредиенты:
- Молодой картофель 1 кг
- Лук 1 шт.
- Сливочное масло 70 г
- Сливки жирные 250 мл
- Чеснок 1-2 зубчика
- Укроп
Отвариваем картофель в подсоленной воде. Пока он готовится, мелко нарезаем лук и обжариваем на сливочном масле до золотистого цвета. Далее вливаем в сковороду сливки, добавляем специи, натертый чеснок и измельченный укроп. Заправляем картофель и пробуем.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить молодой картофель:
@yuliia.senych Как приготовить молодой картофель так, чтобы даже на следующий день было вкусно ? ? Нам понадобятся: • молодой картофель 1 кг • лук 1 шт. • сливочное масло 70 г • жирные сливки 250 мл • чеснок 1-2 зуб. • укроп Приготовление ⬇️ 1. Картофель отвариваем до готовности в подсоленной воде с добавлением черного перца горошком и лаврового листа. 2. Для заправки лук измельчаем и обжариваем на сливочном масле до легкого золотистого цвета. К луку добавляем сливки, натираем чеснок и измельчаем укроп. Тушим 7-10 минут и заправляем картофель. Хорошо перемешиваем и добавляем еще укроп?, укропа много не бывает. Время приготовления ⏱️ ~ 1 час. Приятного аппетита! #рецепт#картофель#рецептынаукраинском#recipe#recipes#rezepte#rezept#kartoffeln#хочуврек#хочувтоп#тренды♬ оригинальный звук - ТУТ ВКУСНО ?
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О персонаже: yuliia.senych
yuliia.senych — популярный украинский кулинарный блогер в социальной сети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yuliia.senych подписаны более 50 тысяч пользователей социальной сети.
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