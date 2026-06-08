Как вкусно приготовить молодой картофель - лучший рецепт

Рецепт молодого картофеля с очень вкусной заправкой.

https://glavred.info/recipes/kak-vkusno-prigotovit-molodoy-kartofel-luchshiy-recept-10771385.html Ссылка скопирована

Рецепт молодого картофеля с потрясающим вкусом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Сезон молодого картофеля в разгаре, и из него можно приготовить немало блюд. В частности, отварить и сделать к картофелю крутую заправку с непревзойденным вкусом.

Главред узнал, что рецептом блюда в TikTok поделилась украинская блогерша Юлия Сенич.

Молодой картофель с заправкой — рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Молодой картофель 1 кг

Лук 1 шт.

Сливочное масло 70 г

Сливки жирные 250 мл

Чеснок 1-2 зубчика

Укроп

Отвариваем картофель в подсоленной воде. Пока он готовится, мелко нарезаем лук и обжариваем на сливочном масле до золотистого цвета. Далее вливаем в сковороду сливки, добавляем специи, натертый чеснок и измельченный укроп. Заправляем картофель и пробуем.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить молодой картофель:

Вас может заинтересовать:

О персонаже: yuliia.senych yuliia.senych — популярный украинский кулинарный блогер в социальной сети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yuliia.senych подписаны более 50 тысяч пользователей социальной сети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред