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Как вкусно приготовить молодой картофель - лучший рецепт

Анна Косик
8 июня 2026, 19:58
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Рецепт молодого картофеля с очень вкусной заправкой.
Время приготоления Время приготовления: 60 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 4-5 порции
Кухня Кухня Украинская
молодой картофель
Рецепт молодого картофеля с потрясающим вкусом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Сезон молодого картофеля в разгаре, и из него можно приготовить немало блюд. В частности, отварить и сделать к картофелю крутую заправку с непревзойденным вкусом.

Главред узнал, что рецептом блюда в TikTok поделилась украинская блогерша Юлия Сенич.

Молодой картофель с заправкой — рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Молодой картофель 1 кг
  • Лук 1 шт.
  • Сливочное масло 70 г
  • Сливки жирные 250 мл
  • Чеснок 1-2 зубчика
  • Укроп

Отвариваем картофель в подсоленной воде. Пока он готовится, мелко нарезаем лук и обжариваем на сливочном масле до золотистого цвета. Далее вливаем в сковороду сливки, добавляем специи, натертый чеснок и измельченный укроп. Заправляем картофель и пробуем.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить молодой картофель:

@yuliia.senych Как приготовить молодой картофель так, чтобы даже на следующий день было вкусно ? ? Нам понадобятся: • молодой картофель 1 кг • лук 1 шт. • сливочное масло 70 г • жирные сливки 250 мл • чеснок 1-2 зуб. • укроп Приготовление ⬇️ 1. Картофель отвариваем до готовности в подсоленной воде с добавлением черного перца горошком и лаврового листа. 2. Для заправки лук измельчаем и обжариваем на сливочном масле до легкого золотистого цвета. К луку добавляем сливки, натираем чеснок и измельчаем укроп. Тушим 7-10 минут и заправляем картофель. Хорошо перемешиваем и добавляем еще укроп?, укропа много не бывает. Время приготовления ⏱️ ~ 1 час. Приятного аппетита! #рецепт#картофель#рецептынаукраинском#recipe#recipes#rezepte#rezept#kartoffeln#хочуврек#хочувтоп#тренды♬ оригинальный звук - ТУТ ВКУСНО ?

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О персонаже: yuliia.senych

yuliia.senych — популярный украинский кулинарный блогер в социальной сети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yuliia.senych подписаны более 50 тысяч пользователей социальной сети.

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