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Рецепт вкусного ленивого блюда на ужин за 30 минут – готовится в одной сковороде

Анна Косик
5 июня 2026, 09:49
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Рецепт ужина из простых ингредиентов, который поразит всех своим вкусом.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 2-4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
ужин из кабачка
Рецепт оригинального ужина из кабачка / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Чтобы летом приготовить вкусный ужин, достаточно взять сезонные овощи и куриное филе. И при этом долго стоять у плиты не нужно.

Главред узнал, что украинская блогерша Анна в TikTok поделилась рецептом шикарного ужина из кабачка, который готовится всего 30 минут в одной сковороде.

Быстрый ужин из кабачка — рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Куриное филе 300-400 г
  • Кабачок 1 шт.
  • Помидор 1 шт.
  • Сметана 20% 4 ст. л.
  • Зелень
  • Специи
  • Растительное масло 1-2 ст. л.

На смазанную маслом сковороду выкладываем нарезанное небольшими кубиками филе. Обжариваем 5-7 минут, время от времени перемешиваем. Далее добавляем на сковороду нарезанный кубиками кабачок и готовим еще 5-7 минут.

Затем выкладываем на сковороду помидор и тушим несколько минут. После этого добавляем сметану, специи и готовим блюдо еще 3 минуты. В конце посыпаем нарезанной зеленью.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом ужина:

@gotuyemo_v_kayf Нежная курочка с овощами ? Сохраняйте, потому что это мега вкусно ? Ингредиенты: • 300-400 г куриного филе • 1 средний кабачок • 1 большой помидор • 4 ст. л. сметаны 20% • соль, перец, паприка и другие специи по вкусу • зелень по вкусу • 1-2 ст. л. растительного масла Приготовление: 1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками. На разогретой сковороде с маслом обжарить 7-10 минут до легкой золотистой корочки. 2. Кабачок нарезать кубиками и добавить к курице. Готовить еще 5–7 минут, периодически помешивая. 3. Помидор нарезать кубиками, добавить в сковороду и готовить несколько минут. 4. Добавить сметану, соль, перец и любимые специи. Перемешать и тушить под крышкой еще 3 минуты. 5. В конце добавить измельченную зелень и подавать к столу. Вкусный, нежный и ароматный ужин готов ? #ужин#кабачки#курица#рецепты#быстрыерецепты♬ som original - Dj Bruxo o Original !!!

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Об источнике: gotuyemo_v_kayf

gotuyemo_v_kayf — TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готуємо_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

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