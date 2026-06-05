Рецепт вкусного ленивого блюда на ужин за 30 минут – готовится в одной сковороде

Рецепт ужина из простых ингредиентов, который поразит всех своим вкусом.

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Рецепт оригинального ужина из кабачка / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Чтобы летом приготовить вкусный ужин, достаточно взять сезонные овощи и куриное филе. И при этом долго стоять у плиты не нужно.

Главред узнал, что украинская блогерша Анна в TikTok поделилась рецептом шикарного ужина из кабачка, который готовится всего 30 минут в одной сковороде.

Быстрый ужин из кабачка — рецепт

Ингредиенты:

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Куриное филе 300-400 г

Кабачок 1 шт.

Помидор 1 шт.

Сметана 20% 4 ст. л.

Зелень

Специи

Растительное масло 1-2 ст. л.

На смазанную маслом сковороду выкладываем нарезанное небольшими кубиками филе. Обжариваем 5-7 минут, время от времени перемешиваем. Далее добавляем на сковороду нарезанный кубиками кабачок и готовим еще 5-7 минут.

Затем выкладываем на сковороду помидор и тушим несколько минут. После этого добавляем сметану, специи и готовим блюдо еще 3 минуты. В конце посыпаем нарезанной зеленью.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом ужина:

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Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf — TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готуємо_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

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