Федорову предложили новую должность, но он отказался: СМИ раскрыли детали

Президент предлагал бывшему министру должность в СНБО, но тот настаивает на возвращении на прежнюю должность.

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Федорову предложили новую должность / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Ключевые тезисы:

Федоров отказался от должности в СНБО

Зеленский предлагал несколько альтернативных должностей

Экс-министр хочет вернуться только в Минобороны

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров отказался от новой должности, которую ему на выходных предложил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные о ситуации источники.

Отмечается, что президент предлагал Федорову должность в Совете национальной безопасности и обороны с прямым доступом к себе и полномочиями по надзору за оборонными инновациями и военной реформой.

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Согласно условиям предложения, экс-министр должен был отвечать за программы оборонных технологий и наращивание производства дальнобойного оружия, продолжая продвигать реформы уже за пределами Минобороны и военного командования, а также заниматься привлечением иностранных инвестиций в оборонную промышленность страны.

Однако, по словам высокопоставленного чиновника и еще двух осведомленных лиц, Федоров хочет вернуться только на должность министра обороны. Сам экс-министр на запрос издания не ответил.

Шесть часов переговоров и ежедневные контакты

Отставка Федорова состоялась в четверг, и с тех пор, по данным FT, президент поддерживает с ним почти ежедневную связь. На выходных Зеленский и Федоров провели на совместной встрече примерно шесть часов.

Президент предлагал экс-министру несколько альтернативных должностей, однако тот отклонил все варианты без исключения.

"У него (Федорова, - ред.) сейчас много рычагов влияния. Он хочет одного: быть восстановленным [в должности министра обороны]. И он знает, что большинство общества на его стороне", - рассказал изданию собеседник.

Сможет ли Федоров сохранить должность

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок говорил, что Михаил Федоров может вернуться на должность министра цифровой трансформации, однако он также может остаться на посту министра обороны.

По его словам, Федорова продвигали на пост премьер-министра еще до того, как назначили Свириденко. Среди кандидатов называли его, Кубракова и других.

"Что касается сохранения Федоровым должности - я ничего не прогнозирую, но то, что под него подкопаются, - очевидно. Он пытается удержаться на посту и двигаться дальше. Он молод, у него просто чрезвычайно успешная карьера. Мы хорошо помним, что Федоров появился в команде Зеленского еще во время предвыборной кампании 2019 года. Он отвечал за цифровизацию процессов, платформы, Facebook, Instagram и т. д. У них это все отлично получалось", - подчеркнул он.

Отставка Федорова - последние новости

Как сообщал Главред, 15 июля Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны Украины. Он назвал службу на этой должности честью и подчеркнул, что команда ведомства работала круглосуточно, несмотря на сложные обстоятельства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не принял решения, вернется ли Михаил Федоров на пост министра обороны в составе нового правительства, кадровый состав которого до сих пор формируется.

СМИ писали, что Михаил Федоров может возглавить "Укроборонпром". Такая возможность в настоящее время обсуждается в украинских властях.

Кроме того, советник Офиса президента Украины Сергей Лещенко прокомментировал массовые акции протеста, которые проходят во многих городах Украины после увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны. Он подчеркнул, что сигнал протестующих был услышан, но для реализации решений требуется время.

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Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом формате и посвященная актуальным событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединённых Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, что вызывает как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

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