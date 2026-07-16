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Генсек НАТО отреагировал на отставку Федорова и рассказал, какими были их отношения

Руслана Заклинская
16 июля 2026, 22:32
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В НАТО не ожидают изменений в Киеве после отставки Федорова.
Генсек НАТО отреагировал на отставку Федорова и рассказал, какими были их отношения
Рютте отреагировал на смену министра обороны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, t.me/zedigital

Ключевые тезисы:

  • Рютте не ожидает изменений в стратегии Киева
  • Преемник Федорова продолжит его курс
  • Россия теряет 25–35 тысяч солдат ежемесячно

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не ожидает существенных изменений в стратегии Украины по противодействию российской агрессии после кадровых перестановок в Министерстве обороны. По его словам, назначение нового руководителя оборонного ведомства не должно повлиять на общий курс Киева. Об этом Рютте рассказал в интервью информационному агентству DPA.

Комментируя решение президента Украины Владимира Зеленского уволить министра обороны Михаила Федорова после примерно шести месяцев работы на этой должности, глава НАТО отметил, что ожидает продолжения нынешней политики украинского руководства. По словам Рютте, несмотря на кадровые перестановки, Украина демонстрирует стабильность в ведении боевых действий, а украинские военные сейчас действуют эффективнее, чем в начале года.

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"У меня были хорошие рабочие отношения с Михаилом Федоровым. Я желаю ему всего наилучшего, и его преемник, несомненно, продолжит этот путь", - сказал генсек НАТО.

Рютте подчеркнул, что ситуация на поле боя для России остается сложной. По его словам, российские войска продвигаются очень медленно, тогда как украинские силы имеют возможность проводить контратаки на отдельных направлениях.

Кроме того, он отметил эффективность украинских ударов по целям в глубоком тылу России. Рютте подчеркнул, что Украина продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре и промышленным объектам противника, что ослабляет его военный потенциал.

Отдельно Марк Рютте обратил внимание на значительные потери российской армии в войне против Украины. По оценкам НАТО, ежемесячно Россия теряет от 25 до 35 тысяч военнослужащих.

"Если вы молодой россиянин, который рассматривает возможность присоединиться к военным действиям, вы можете стать одним из тех примерно 30 тысяч в этом или следующем месяце. Это ужасная новость для семей и для людей, которые в этом участвуют", - сказал генсек НАТО.

Какой была работа Федорова - мнение эксперта

Известная военная волонтерка, руководительница Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в Telegram назвала увольнение Михаила Федорова с поста министра обороны Украины большой ошибкой президента Зеленского.

"Назначить Федорова министром обороны - одно из самых мудрых решений президента Зеленского. Уволить Федорова сейчас - одна из самых больших ошибок президента Зеленского", - считает волонтер.

Она положительно оценила работу команды бывшего министра обороны, в частности ее подходы к развитию технологий в условиях войны. По словам Берлинской, решения и инициативы команды Федорова в сфере технологической войны были "безусловно талантливыми", а некоторые из них - "без преувеличения гениальными".

Волонтер подчеркнула, что в условиях современной войны Украине нужны нестандартные решения и активное использование новых технологий.

Отставка Михаила Федорова - что известно

Как сообщал Главред, Михаил Федоров подтвердил свою отставку с поста министра обороны Украины. После этого он представил результаты работы Министерства обороны, в частности рассказал об изменениях в сфере оборонных закупок, развитии беспилотных систем и обеспечении украинской армии.

Также Федоров заявил о сложностях во взаимодействии с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, отдельные инициативы его команды в Минобороны якобы не получали поддержки со стороны военного руководства.

Президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал кадровые решения и ситуацию вокруг отставки. Он отметил, что граждане имеют право на мирные протесты, но объяснил необходимость вмешательства во взаимодействие между руководством ВСУ и Министерством обороны.

Впоследствии Александр Сырский отреагировал на заявления Федорова, поблагодарил его за работу и призвал сосредоточиться на вопросах обороны страны и ведения войны. Главнокомандующий также упомянул оборону Киева в 2022 году, подчеркнув, что именно она позволила Украине сохранить столицу и продолжить сопротивление российской агрессии.

Вечером 16 июля Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны Украины. После прохождения необходимых юридических процедур глава государства обратится к Верховной Раде.

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О персоне: Марк Рютте

Марк Рютте (нидерл. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967 года, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 по 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года по 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

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