Второй урожай будет осенью: огородница рассказала, что посадить в июле

Блогерша из Львовской области рассказала, как сажает картофель в середине лета после чеснока и лука.

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Что посадить на грядках после чеснока и лука / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в Facebook

Вы узнаете:

Когда сажать картофель во второй раз

Что посеять после чеснока и лука

Какое удобрение ускоряет урожай картофеля

После сбора ранних овощей многие огородники стараются не оставлять грядки пустыми и используют их для повторных посадок. Один из вариантов - вырастить второй урожай картофеля к осени. Такой способ может помочь получить молодой картофель в конце сезона, если правильно подготовить посадочный материал и обеспечить растениям достаточное количество влаги.

Главред узнал, что посадить в середине июля, сразу после сбора чеснока и лука с грядок.

видео дня

Почему блогерша решила сажать картофель в середине июля

Блогер из Львовской области Ольга Мартинишин, известная в соцсетях как "Баба Оля на псевдо Чех", сажает картофель во второй раз за сезон - в середине июля, сразу после сбора чеснока и лука. Весенняя посадка картофеля у нее почти полностью погибла из-за засухи, поэтому специалистка делает ставку на молодой урожай уже осенью.

"Итак, дорогие мои, буду сажать картофель в середине июля. Люди говорили, что кто-то сажал, что это очень хорошо после грядок, что осень и молодой картофель есть. Чеснок выкопала, грядки перекопали, поэтому будем сажать, чтобы картофель не пропал", - рассказала блогерша в Facebook.

Что еще можно посадить после грядок чеснока и лука

После освобождения грядок от чеснока огород не обязательно оставлять пустым до следующей весны. Мартинишин перечисляет культуры, которые успевают дать урожай ещё в этом году.

"После грядок можно посеять укроп, если он взойдёт, потому что у меня в этом году нет укропа, очень сухо. Спаржу, фасоль я сажаю, так же на осень будет хороший урожай. Можно посеять салат, так же будет салат к осени", - отметила блогерша.

Салат, по её словам, вообще не требует дополнительного посева. Растение самостоятельно восстанавливается на грядке каждый год.

"Он у нас сам засевается. Его уже и сеять не нужно", - добавила специалистка.

Смотрите видео о том, как в июле посадить картофель для второго урожая:

Как правильно посадить картофель на второй урожай

Блогер показала, что для посадки использует клубни с корешками. Она советует аккуратно раскладывать их в подготовленные ямки, чтобы не повредить растение.

Перед посадкой Ольга хорошо полила землю, ведь из-за жаркой погоды почва сильно пересыхает. Также она рассказала, что добавляет специальное удобрение для овощных культур. По её словам, средство нужно развести в воде: "Две чайные ложечки на 10 литров воды. Я в каждую ямку понемногу поливаю".

После посадки блогерша планирует ещё раз хорошо увлажнить землю и замульчировать грядку, чтобы сохранить влагу.

На каком расстоянии следует сажать картофель / Инфографика: Главред

Всегда ли удается получить второй урожай картофеля

Блогерша отметила, что у нее уже был опыт повторной посадки картофеля после ранних культур. Тогда результат был, но не очень большой.

"В один год сажала. У меня был ранний картофель, и я посадила его после грядок. Немного урожая было, но мало", - рассказала она.

По её словам, важно учитывать состояние посадочного материала. Молодой картофель, по её мнению, лучше не использовать без дополнительной подготовки.

Ольга добавила, что существуют специальные методы подготовки клубней к повторной посадке, в частности замачивание в растворах с использованием мочевины, но сама она тогда этого не делала.

Можно ли получить молодой картофель осенью

Блогер считает, что попробовать вырастить осенний урожай можно, особенно если весенний картофель не дал желаемого результата.

"Если не уродился нынешний урожай, то уродится осенний", - сказала Ольга.

В то же время она подчеркнула, что успех зависит от погоды, полива и ухода за растениями. Из-за жары картофелю требуется больше влаги, поэтому после посадки важно регулярно следить за состоянием почвы.

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О персоне: Баба Оля под псевдонимом Чех "Баба Оля под псевдонимом Чех" (Ольга Мартинишин) - это известная 70-летняя блогерша из Львовской области, которая прославилась благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков

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