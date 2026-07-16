В России во время суда жестко опозорили Кузю из "Универа"

Виталий Гогунский представил поддельные документы в суде, чтобы не платить собственной дочери.

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Путинист Гогунский предстал перед судом / Коллаж Главред, фото РБК

Кратко:

Что сделал Гогунский

В отношении кого он позорно себя ведет

В террористической России начался суд над оголтелым путинистом, актером украинского происхождения Виталием Гогунским.

На протяжении долгих лет путинист позорно скрывал доходы от собственной родной дочери, чтобы не платить на нее алименты. Кроме того, он решил обмануть не только жену и дочь, а и суд. Об этом пишут российские пропагандисты.

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По словам юриста жены Гогунского, он отказался добровольно раскрывать финансовые карты, а выписка по его счету за текущий 2026 год и вовсе оказалась самодельной.

"Они добровольно представили только часть выписок. Более того, за один год они представили выписку, которая не сформирована приложением банка и не выдана банком, а сформирована самостоятельно. По какой причине они это сделали, мы сказать не можем", - разоблачила актера юрист.

Суд принял решение самостоятельно принудительно запросить официальные бумаги у банкиров. Сейчас исполнитель роли Кузи из "Универа" уверяет, что его ежемесячный доход составляет скромные 200 тысяч рублей (около 100 000 гривен), из которых он отдает дочери 50 тысяч. Однако бывшая жена предоставила суду доказательства из открытых источников: за съемки в "Универе" еще в 2011 году Гогунский получил астрономический гонорар - более 20 миллионов рублей (около 10 млн грн). Очевидно, что нынешние заработки артиста в разы выше.

Теперь за позорным процессом наблюдает вся страна.

Гогунский развелся с супругой в 2019 году. У экс-пары есть общая дочь Милана, однако актер не поддерживает с ней связь и не помогает материально.

Арест Гогунского

Винницкий городской суд Украины заочно приговорил к 12 годам лишения свободы актера-путиниста, приверженца военного вторжения РФ в Украину Виталия Гогунского, сыгравшего Кузю в российском сериале "Универ". Орган постановил определить наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организацией и проведением мероприятий политического характера, на срок 12 лет.

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О персоне: Виталий Гогунский Виталий Гогунский - российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий. Известен по роли Эдуарда Кузьмина (или просто Кузи) в телевизионных сериалах "Универ" и "Универ. Новая общага", а также их спин-оффах "СашаТаня", "Универ. 13 лет спустя", "Универ. Молодые". В 2022 году Гогунский поддержал вторжение России на Украину, неоднократно давал концерты перед участниками российского нападения. Позднее был внесён ФБК в список коррупционеров и разжигателей войны за активную поддержку действий российских властей и армии во время агрессии против Украины.

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