Жена абьюзера Кузи из "Универа" оказалась в больнице со сломанным позвоночником

Виталий Гогунский не раз низко высказывался в отношении женщин.

https://glavred.info/starnews/zhena-abyuzera-kuzi-iz-univera-okazalas-v-bolnice-so-slomannym-pozvonochnikom-10730195.html Ссылка скопирована

Путинист Гогунский не платит за родную дочь / Коллаж Главред, фото РБК

Кратко:

Что случилось с бывшей Гогунского

В каких они остались отношениях

39-летняя Ирина Маирко, бывшая жена предателя, абьюзера и российского актера сериала "Универ" Виталия Гогунского, в первые дни 2026 года получила серьезную травму спины.

Как пишут российские пропагандисты, по словам модели, она проводила вечер на открытом катке в террористической Москве. Однако во время катания решила взять паузу и отдохнуть. "Через 15 минут я упаду, стоя на ровном месте... Я просто хотела сесть на лавочку. Считаю, что они опасны для жизни. Сделаны совершенно без соблюдения техники безопасности. С этим мне еще предстоит разобраться", — написала Ирина.

видео дня

Жена Гогунского сломала позвоночник / Фото 7 Дней

В итоге Маирко оказалась в больнице. Женщине диагностировали перелом поперечных отрезков первого и второго поясничного позвонка.

Гогунский развелся с супругой в 2019 году. У экс-пары есть общая дочь Милана, однако актер не поддерживает с ней связь и не помогает материально.

Арест Гогунского

Винницкий городской суд Украины заочно приговорил к 12 годам лишения свободы актера-путиниста, приверженца военного вторжения РФ в Украину Виталия Гогунского, сыгравшего Кузю в российском сериале "Универ". Орган постановил определить наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организацией и проведением мероприятий политического характера, на срок 12 лет.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что певица Таисия Повалий, которая сбежала из Украины и открыто поддерживает террористическое вторжение РФ на свою родину, показала новое видео, в котором засверкала новыми вставными зубами и вспомнила бога.

Накануне украинская известная певица Елена Тополя, которая недавно развелась с Тарасом Тополей, заговорила о личной жизни.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Виталий Гогунский Виталий Гогунский - российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий. Известен по роли Эдуарда Кузьмина (или просто Кузи) в телевизионных сериалах "Универ" и "Универ. Новая общага", а также их спин—оффах "СашаТаня", "Универ. 13 лет спустя", "Универ. Молодые". В 2022 году Гогунский поддержал вторжение России на Украину, неоднократно давал концерты перед участниками российского нападения. Позднее был внесён ФБК в список коррупционеров и разжигателей войны за активную поддержку действий российских властей и армии во время агрессии против Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред