Кузю из "Универа" приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией

Кратко:
- В чем обвиняют путиниста Гогунского
- Какое наказание ему предусмотрено
Винницкий городской суд Украины заочно приговорил к 12 годам лишения свободы актера-путиниста, приверженца военного вторжения РФ в Украину Виталия Гогунского, сыгравшего Кузю в российском сериале "Универ".
Как сказано в решении суда, орган постановил определить наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организацией и проведением мероприятий политического характера, на срок 12 лет.
Суд также приговорил Гогунского к конфискации всего имущества и постановил взыскать с актера в пользу Украины 380 долларов (15 902 гривны по текущему курсу Нацбанка Украины) "за траты на проведенную экспертизу".
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Ранее подозрение от СБУ получил российский актер, призвавший к войне против Украины Виталий Гогунский, который сыграл в российском сериале "Универ" роль Кузи.
Напомним, ранее Виталий Гогунский, выдал на пропагандистском телеканале "Россия 1" порцию бреда и выдумок о Революции Достоинства 2014 года.
По его словам, на Майдане митингующим в чай подмешивали наркотики –чтобы якобы разъярить их и вдохновить на борьбу.
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