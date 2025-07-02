Кузю из "Универа" приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией

Актера-путиниста Гогунского приговорили к тюрьме за поддержку войны.

https://glavred.info/starnews/kuzyu-iz-univera-prigovorili-k-12-godam-tyurmy-s-konfiskaciey-10678109.html Ссылка скопирована

Путинист Гогунский приговорен к 12 годам / Коллаж Главред, фото РБК

Кратко:

В чем обвиняют путиниста Гогунского

Какое наказание ему предусмотрено

Винницкий городской суд Украины заочно приговорил к 12 годам лишения свободы актера-путиниста, приверженца военного вторжения РФ в Украину Виталия Гогунского, сыгравшего Кузю в российском сериале "Универ".

Как сказано в решении суда, орган постановил определить наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организацией и проведением мероприятий политического характера, на срок 12 лет.

видео дня

Гогунский во всей красе / Скриншот видео

Суд также приговорил Гогунского к конфискации всего имущества и постановил взыскать с актера в пользу Украины 380 долларов (15 902 гривны по текущему курсу Нацбанка Украины) "за траты на проведенную экспертизу".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее подозрение от СБУ получил российский актер, призвавший к войне против Украины Виталий Гогунский, который сыграл в российском сериале "Универ" роль Кузи.

Напомним, ранее Виталий Гогунский, выдал на пропагандистском телеканале "Россия 1" порцию бреда и выдумок о Революции Достоинства 2014 года.

По его словам, на Майдане митингующим в чай подмешивали наркотики –чтобы якобы разъярить их и вдохновить на борьбу.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред