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Кузю из "Универа" приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией

Алена Кюпели
2 июля 2025, 16:59
109
Актера-путиниста Гогунского приговорили к тюрьме за поддержку войны.
Путинист Гогунский приговорен к 12 годам
Путинист Гогунский приговорен к 12 годам / Коллаж Главред, фото РБК

Кратко:

  • В чем обвиняют путиниста Гогунского
  • Какое наказание ему предусмотрено

Винницкий городской суд Украины заочно приговорил к 12 годам лишения свободы актера-путиниста, приверженца военного вторжения РФ в Украину Виталия Гогунского, сыгравшего Кузю в российском сериале "Универ".

Как сказано в решении суда, орган постановил определить наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организацией и проведением мероприятий политического характера, на срок 12 лет.

видео дня
Гогунский во всей красе
Гогунский во всей красе / Скриншот видео

Суд также приговорил Гогунского к конфискации всего имущества и постановил взыскать с актера в пользу Украины 380 долларов (15 902 гривны по текущему курсу Нацбанка Украины) "за траты на проведенную экспертизу".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее подозрение от СБУ получил российский актер, призвавший к войне против Украины Виталий Гогунский, который сыграл в российском сериале "Универ" роль Кузи.

Напомним, ранее Виталий Гогунский, выдал на пропагандистском телеканале "Россия 1" порцию бреда и выдумок о Революции Достоинства 2014 года.

По его словам, на Майдане митингующим в чай подмешивали наркотики –чтобы якобы разъярить их и вдохновить на борьбу.

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