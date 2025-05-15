Женщина - не человек: актер-путинист Кузя из "Универа" унизил всех россиянок

Путинист Гогунский опозорился зашкварным заявлением.

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Путинист Гогунский ошарашил высказыванием / Коллаж Главред, фото Instagram/gogunskv

Кратко:

Что заявил Виталий Гогунский

Как отреагировали россиянки

Российский актер украинского происхождения Виталий Гогунский, который снялся в популярном российском сериале "Универ" в роли спортсмена Кузи, а также поддерживает жестокое нападение России на Украину, опустил всех россиянок женского пола.

В центре внимания недалекий путинист оказался после интервью в подкасте "Краснова знает", пишут российские пропагандисты.

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В частности, актер, обсуждая свои музыкальные увлечения и работу в сериале, неожиданно высказал сексистские взгляды на отношения между мужчиной и женщиной.

Кузя из Универа опустил россиянок / Фото Instagram/gogunskv

В частности, по мнению актера, женщина не имеет право находится рядом с мужчиной в плохом настроении.

"У тебя плохое настроение? Иди в сад сразу. Резко, жестко, но женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении. У меня по-другому не получится и не будет. Если женщина в плохом настроении рядом со своим мужчиной, что-то не так, ее что-то не устраивает, значит, или ты ей не подходишь, или она", — заявил актер-сексист.

Своими высказываниями он вызвал шквал критики - россиянки обиделись на Гогунского, которые по уровню интеллекта отлично вписался в роль Кузи.

Гогунский во всей красе / Скриншот видео

"Конечно, женщина же не человек, у нее нет чувств и эмоций, она всегда улыбается и в хорошем настроении, заводская настройка, так сказать", — негодуют в комментариях.

Другая пользовательница вообще предложила мужчинам российской эстрады запретить высказывать свои мнения.

Отметим, что сам Гогунский уже дважды разведен и имеет дочь. Однако ни жена, ни дочь не общаются с актером.

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Ранее подозрение от СБУ получил российский актер, призвавший к войне против Украины Виталий Гогунский, который сыграл в российском сериале "Универ" роль Кузи.

Напомним, ранее Виталий Гогунский, выдал на пропагандистском телеканале "Россия 1" порцию бреда и выдумок о Революции Достоинства 2014 года.

По его словам, на Майдане митингующим в чай подмешивали наркотики –чтобы якобы разъярить их и вдохновить на борьбу.

Кроме того, он ездил на территорию оккупированоного Донбаса, где пытался своими песнями поддерживать оккупантов, обстреливающих его родные земли.

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Кто такой Виталий Гогунский Виталий Гогунский - российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий. Родился в Полтавской области в Украине. Прославился благодаря роли Эдуарда Кузьмина (или просто Кузи) в телевизионных сериалах "Универ", "Универ. Новая общага" и "Универ. 13 лет спустя". Активно поддерживает захватническую политику террориста Путина против Украины.

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