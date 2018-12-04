Умер известный актер из сериалов "Универ" и "Следаки"

Виталий Ендовицкий / Блокнот-Воронеж

В Москве не стало известного актера Виталия Ендовицкого. Ему было 49 лет.

Больше всего зрителям он запомнился своими ролями в сериалах "Универ", "След", "Свидетели", "Катина любовь", "Карпов", "Маруся", "Следаки" и др.

Ендовицкий скончался в больнице, где находился после перенесенного инсульта, сообщает "Блокнот-Воронеж".

Похоронят артиста в Воронеже, откуда он родом. Прощание запланировано на 5 декабря.

Ранее в России скончался известный писатель Битов. Он умер в Бауманской больнице.

Как сообщалось, умер автор слов марша "Прощание славянки". Прощание с Федотовым состоялось 26 ноября.

Напомним, 17 ноября, в Москве умер певец и музыкант Евгений Осин. Музыканту было 54 года. Осин стал известен как исполнитель хита "Плачет девушка в автомате". Текст песни - переписанное стихотворение поэта Андрея Вознесенского.