Повреждено жилье и авто: в полиции рассказали о последствиях атаки на Киевщину

Кратко:
- В Киевской области успешно работали силы ПВО
- Информация о пострадавших пока в полицию не поступала
В ночь на понедельник, 9 июня, российские оккупанты атаковали Киевскую область с помощью баллистических ракет и дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако в результате падения обломков сбитых объектов есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
"Полиция Киевщины фиксирует последствия атаки оккупанта на столичный регион. По состоянию на 8:30 в Бориспольском районе повреждены частный дом, автомобиль и хозяйственная постройка. Информация о пострадавших пока в полицию не поступала", – рассказали в полиции.видео дня
Сейчас на месте происшествия работают группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции Киевщины. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.
Атаки РФ по Украине - новости по теме
Как сообщал Главред, РФ может применять многоуровневые атаки - по инфраструктуре, руководящим центрам и ключевым представителям власти. Возможная цель, по словам Костенко, - правительственный квартал в Киеве, чтобы создать "громкую картинку" для мира.
Также президент Зеленский отметил, что Россия целенаправленно бьет по Украине, выбирая цели, чтобы нанести страдания людям и давить на политическую ситуацию. Он подчеркнул, что удары не случайны, а даже во время переговоров о перемирии враг продолжал атаки.
Кроме этого, за три года Украина сделала большой прорыв в беспилотном оружии. Один из самых новых успехов - надводный дрон Magura V7, который может длительное время действовать в море, атаковать российские истребители и запускать другие дроны-камикадзе.
Читайте также:
- РФ атакует Украину: 5 Ту-95, 4 Ту-22М3, "Кинжалы", баллистика и рой "Шахедов"
- В Ровно прогремели взрывы на фоне ракетной атаки РФ: что известно
- Взрывы в Чебоксарах: дроны атаковали завод, который производит антенны для армии РФ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред