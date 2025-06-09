Повреждено жилье и авто: в полиции рассказали о последствиях атаки на Киевщину

Полиция Киевщины фиксирует последствия атаки оккупанта на столичный регион.

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Полиция Киевщины фиксирует последствия атаки оккупанта / коллаж: Главред, фото: t.me/kyivregionpolice

Кратко:

В Киевской области успешно работали силы ПВО

Информация о пострадавших пока в полицию не поступала

В ночь на понедельник, 9 июня, российские оккупанты атаковали Киевскую область с помощью баллистических ракет и дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако в результате падения обломков сбитых объектов есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"Полиция Киевщины фиксирует последствия атаки оккупанта на столичный регион. По состоянию на 8:30 в Бориспольском районе повреждены частный дом, автомобиль и хозяйственная постройка. Информация о пострадавших пока в полицию не поступала", – рассказали в полиции. видео дня

Сейчас на месте происшествия работают группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции Киевщины. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

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Как сообщал Главред, РФ может применять многоуровневые атаки - по инфраструктуре, руководящим центрам и ключевым представителям власти. Возможная цель, по словам Костенко, - правительственный квартал в Киеве, чтобы создать "громкую картинку" для мира.

Также президент Зеленский отметил, что Россия целенаправленно бьет по Украине, выбирая цели, чтобы нанести страдания людям и давить на политическую ситуацию. Он подчеркнул, что удары не случайны, а даже во время переговоров о перемирии враг продолжал атаки.

Кроме этого, за три года Украина сделала большой прорыв в беспилотном оружии. Один из самых новых успехов - надводный дрон Magura V7, который может длительное время действовать в море, атаковать российские истребители и запускать другие дроны-камикадзе.

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