РФ для атак по Украине выбирает цели так, чтобы страдали люди – Зеленский

Россияне продолжали наносить удары, когда говорили о перемирии, напомнил президент.

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Россия бьет по Украине не случайно, говорит Зеленский / коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov, скриншот

Что сказал Владимир Зеленский:

Россия бьет по Украине не случайно

За сутки до "Паутины" был самый массированный удар по Украине

Россия бьет по Украине не случайно, выбирает цели, чтобы страдали люди, россиянам кажется будто таким образом они будут влиять на политическую ситуацию. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для ABC News.

"То, что сказал Путин, не является правдой, потому что, если вы посмотрите на нашу операцию ("Паутина", – ред.), ровно за сутки до операции был самый массированный удар по Украине. Было 480 или 483 дрона, не включая ракеты, то есть только дронов было почти полтысячи. То есть он (Путин – ред.) хотел найти оправдание к следующим своим ударам", - сказал Зеленский. видео дня

"Мы понимаем, что Россия бьет совершенно не случайно, хотя цели выбирают часто очень случайно, то есть чтобы люди страдали", - добавил президент.

Он напомнил, что россияне продолжали наносить удары, когда говорили о перемирии или прекращении огня.

"То есть им (россиянам - ред.) кажется, что таким давлением они будут влиять на ситуацию потом политическую", - сказал Зеленский.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на пятницу, 6 июня, произошла ракетно-дроновая атака РФ на Киев - повреждена инфраструктура, 4 жертвы, 20 раненых. Были зафиксированы повреждения по меньшей мере в шести районах Киева.

Главред рассказал подробности атаки РФ по Украине в ночь на 6 июня - Тернополь был без света, в Луцке была повреждена многоэтажка. В Луцке погибли парень и девушка.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на атаку РФ по Украине 6 июня. Оккупанты применили более 400 дронов и более 40 ракет. Были погибшие, ранены 49 человек.

В ночь на 7 июня был удар по 9-этажке, десятки ранены, три человека погибли - РФ массированно ударила по Харькову. Во время атаки были прилеты в 9-этажку, предприятие, частный дом и не только. Один человек погиб, много раненых. Люди могут быть под завалами.

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