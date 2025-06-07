Удар по 9-этажке, десятки раненых и погибшие: РФ массированно ударила по Харькову

Кратко:
- РФ массированно ударила по Харькову
- Трое людей погибли, известно о 16 пострадавших, под завалами могут быть люди
- Было попадание в 9-этажку, предприятие, частный дом и не только
Российские оккупанты в ночь на субботу, 7 июня, массированно ударили по Харькову дронами, управляемыми авиационными бомбами и ракетой. Сначала сообщалось, что один человек погиб. Затем стало известно, что погибших уже трое. Уже известно о 16 пострадавших, среди них - двое детей.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он отметил, что были попадания в Киевском и Основянском районах города, а также в окрестностях Харькова.
В Киевском районе города, по предварительным данным, в результате попадания 40 БпЛА, 4 КАБ и 1 ракеты по территории гражданского предприятия вспыхнул пожар на площади 10000 м.кв. Зафиксировано попадание в четыре здания цеха. Под завалами могут находиться люди.
Также в Киевском районе было попадание дрона в дерево возле двухэтажного жилого дома; попадание БпЛА в частный дом, что повлекло возгорание на площади 10м.кв; попадание БпЛА в землю, от чего вспыхнула хозяйственная постройка на площади 10 м.кв.
В Основянском районе было попадание дрона в 9-ти этажный жилой дом. Произошло возгорание 12 квартир на 7, 8 и 9-м этаже на площади 600 м.кв. Из-под завалов деблокировали женщину. Медики оказывают пострадавшей помощь. Также горели два автомобиля.
В целом враг атаковал Харьков 53 дронами типа "Шахед", 4 управляемыми авиабомбами и ракетой.
Также на окраине Харькова в результате попадания 3 дронов типа "Шахед" в заброшенное здание коровника и 5 дронов на открытую территорию вспыхнул пожар, без пострадавших.
Количество погибших возросло до трех
Позже мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что уже известно о трех погибших. Один человек погиб в результате попадания по частному дому в Киевском районе, еще один - также в Киевском районе. Третий погибший - в Основянском районе Харькова.
Удар РФ по Украине в ночь на 6 июня - что известно
Как ранее сообщал Главред, произошла ракетно-дроновая атака РФ на Киев - повреждена инфраструктура, 4 жертвы, 20 раненых. По состоянию на 05:00, в результате массированной атаки зафиксированы повреждения по меньшей мере в шести районах Киева.
Также Главред рассказал подробности ночной атаки РФ по Украине 6 июня - Тернополь - без света, в Луцке повреждена многоэтажка. В Луцке 5 человек пострадали. Информации о погибших нет. В Тернополе после взрывов наблюдается задымление.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ответил на атаку РФ по Украине. Оккупанты применили более 400 дронов и более 40 ракет. Ранены 49 человек. Количество пострадавших может возрасти.
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