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Россия может повторить массированный удар по Украине: Жданов оценил риски

Сергей Кущ
7 июня 2025, 00:50
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По его словам, последняя атака не стала неожиданностью.
Россия может повторить массированный ракетный удар: Жданов предупредил об опасности
Россия может повторить массированный ракетный удар: Жданов предупредил об опасности / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Ударит ли РФ по Украине в ближайшее время
  • Какие проблемы появились у оккупантов

В ночь на 6 июня Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине - это максимум, на который сегодня способна Россия.

С таким заявлением в комментарии ТСН выступил военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, РФ может повторить атаку в ближайшие дни, а последняя атака не стала неожиданностью.

"Мы ожидали такого удара. Уже прошел более месяц. Россия последние полгода обычно раз в месяц проводит такие ракетно-шахедные массированные удары, иногда пытаясь их повторить через один-два дня, как это было 9 мая. Но это на сегодняшний день максимум", - отметил эксперт.

По его словам, операция "Паутина" очень сильно подкорректировала этот массированный удар.

"Они его готовили, но обстоятельства заставили их бить так, как они бьют. Вполне вероятно, что может быть повтор", - заявил Жданов.

По его словам, следующая атака вряд ли будет мощнее, поскольку у РФ есть проблемы с носителями.

"С самолетами в РФ наступает проблема. Остается только баллистика. И видите, они даже выдвинули носители "Калибров", чего тоже давно не было, и в таком количестве пустили их по нашей стране. Поэтому я не исключаю, что может быть повтор через один-два, может, три дня. Но вряд ли он будет более мощным, чем сегодняшний удар", - подытожил эксперт.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, утром 5 июня российская оккупационная армия нанесла авиационный удар по Херсону. На протяжении всего пятнадцати минут по центру города прилетели четыре российских КАБа. Под вражеский удар попало здание областной администрации.

Позже российская авиация второй раз за день нанесла удар управляемыми авиабомбами по зданию Херсонской областной государственной/военной администрации. В результате атаки сооружение фактически уничтожено.

Ночью 5 июня ряд регионов Украины атаковали вражеские дроны. В частности, под удар попали Харьков и Прилуки.

В Прилуках вражеский беспилотник попал в дом начальника местной пожарной части. Погибла его семья - жена, дочь (патрульная полицейская) и ее годовалый сын.

Во время дроновой атаки спасатели вместе с пожарно-спасательной командой находились на местах ликвидации последствий ударов врага.

В Харькове на двух локациях враг ударил беспилотниками по жилым кварталам. 18 человек травмированы, среди них – 4 детей.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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