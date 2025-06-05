РФ атаковала дронами Харьков и Прилуки: вспыхнули пожары, погибли люди

В Прилуках погибли пять человек, в том числе ребенок. Шесть человек ранены. В Харькове пострадали 13 человек, среди них двое детей.

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РФ атаковала дронами Харьков и Прилуки / Коллаж: Главред, фото: t.me/ihor_terekhov, ГосЧС

Кратко:

Оккупанты массированно атаковали беспилотниками Прилуки, погибли люди

В Харькове - шесть "прилетов", два из них – в многоквартирные дома

Ночью ряд регионов Украины атаковали вражеские дроны. В частности, под удар попали Харьков и Прилуки.

В Прилуках погибли пять человек, в том числе ребенок. Кроме того, шесть человек ранены.

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В Харькове два попадания зафиксированы в многоэтажки. Пострадали 13 человек, среди них двое детей.

Атака на Прилуки

Как сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, по предварительным данным, не менее шести вражеских беспилотников Герань атаковали Прилуки.

Из-за взрывов пострадали дома в жилой застройке.

Погибли по меньшей мере пять человек, среди которых - годовалый ребенок.

"Предварительно известно о пяти погибших - из них две женщины и годовалый ребенок, которых нашли под завалами. Также в настоящее время есть информация о шести раненых, они госпитализированы в местные больницы, предоставляется вся необходимая помощь", - сообщил Чаус.

В ГосЧС уточнили, что результате "прилетов" возникли масштабные пожары в жилом секторе. Уничтожены два жилых дома, два гаража, одно хозяйственное сооружение и автомобиль.

"Пять человек, среди них - ребенок, возрастом 1 год и 4 месяца, погибли в результате российской ночной атаки БпЛА по городу Прилуки. Еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести", - добавили спасатели.

Атака на Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ночной атаке на Харьков.

По его словам, всего было шесть вражеских ударов, два из них – прямые попадания в многоквартирные дома.

"В одной из квартир обломки пробили стены. Часть двигателя "шахеда" оказалась прямо в коридоре. В тот момент хозяева были дома – спаслись только потому, что спали в другой комнате. Чудо, что все живы", - написал он в Telegram.

В настоящее время известно о 13 пострадавших. Среди них двое детей.

"Это не удары по военным объектам. Это целенаправленный террор по жилым районам, по обычным харьковчанам. Службы уже работают на местах. Людям оказывается помощь", - добавил Терехов.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что 01:05 российские войска нанесли удары БПЛА типа Шахед по Харькову. Прямые попадания зафиксировали в два жилых многоквартирных дома в Слободском районе.

Сначала Синегубов сообщил, что известно о трех пострадавших в результате вражеской атаки на Харьков, среди них есть ребенок и пожилой мужчина.

Однако позже Синегубов отметил, что количество пострадавших возросло до 17 человек. Среди них - девочка 9 лет и мальчик 7 лет, а также беременная женщина и 93-летняя пожилая женщина. Все в легком состоянии, медики оказали помощь на месте.

Смотрите видео - Синегубов рассказал о ночной атаке на Харьков:

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 4 июня в Харькове прогремела серия взрывов. Для ударов по Харькову сегодня ночью враг применил 9 "Шахедов" и две ракеты, тип которых устанавливается.

Вражеский удар был зафиксирован в Новобаварском районе города. Есть пострадавший.

В результате ракетных ударов вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия. Поврежден одноэтажный промышленный дом.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

В ночь на 3 июня российская оккупационная армия атаковала Чернигов дронами типа Герань-2. В результате атаки зафиксировано много повреждений. Серьезно пострадали четыре человека.

Под удар РФ попала и Одесса. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели автомобили. Самый масштабный пожар был в складских помещениях с продуктами питания. Есть раненые.

Также россияне ударили дроном по почтовому терминалу в пригороде Харькова. Произошел масштабный пожар, горели два складских здания и контейнеры на общей площади 3000 м². По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Утром 3 июня российские оккупанты нанесли удар по городу Сумы. Есть пострадавшие. На месте попадания дотла сгорели два автомобиля. Тип оружия устанавливается.

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