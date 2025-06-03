РФ атаковала Чернигов "Геранями": много разрушения, серьезно ранены 4 человека

Кратко:
- В Чернигове прогремели взрывы
- В результате атаки дронов есть разрушения и раненые
В ночь на 3 июня российская оккупационная армия атаковала Чернигов дронами типа Герань-2. В результате атаки зафиксировано много повреждений. Серьезно пострадали четыре человека.
Глава ГВА Дмитрий Брижинский сообщил в Telegram, что по предварительным данным, ранены четыре человека - две женщины и двое мужчин. Они с серьезными травмами госпитализированы в городские лечебные учреждения.
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус уточнил, что зафиксированы повреждения многоэтажек, школы, нескольких магазинов, остановки и домов в частном секторе. Кроме того, враг попал в промышленное предприятие. В результате атаки дронов вспыхнул пожар.
"На месте развернут штаб по ликвидации последствий, работают все соответствующие службы", - добавил он.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, рано утром в понедельник, 2 июня, в Харькове прогремели взрывы. Город был под атакой вражеских БПЛА и баллистики.
Российские оккупанты в ночь на 31 мая атаковали ряд украинских областей. В Запорожской области в прифронтовом селе Долинка Пологовского района в результате удара управляемой авиационной бомбы погибла 9-летняя девочка, а 16-летний парень ранен.
В ночь на 30 мая в Харькове прогремела серия взрывов. Город был под массированным ударом вражеских дронов. Под удар дронов в Слободском районе Харкьова попало троллейбусное депо. Пострадали два человека — это работники, которые находились на смене.
Отметим, в течение мая силы противовоздушной обороны Украины ликвидировали 4051 вражескую воздушную цель.
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