Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ атаковала Чернигов "Геранями": много разрушения, серьезно ранены 4 человека

Анна Ярославская
3 июня 2025, 06:52
156
Двое мужчин с серьезными травмами госпитализированы в городские лечебные учреждения.
Атака дронов по Чернигову
Атака дронов по Чернигову / Коллаж: Главред, фото: t.me/bryzynskyi, t.me/chernigivskaODA

Кратко:

  • В Чернигове прогремели взрывы
  • В результате атаки дронов есть разрушения и раненые

В ночь на 3 июня российская оккупационная армия атаковала Чернигов дронами типа Герань-2. В результате атаки зафиксировано много повреждений. Серьезно пострадали четыре человека.

Глава ГВА Дмитрий Брижинский сообщил в Telegram, что по предварительным данным, ранены четыре человека - две женщины и двое мужчин. Они с серьезными травмами госпитализированы в городские лечебные учреждения.

видео дня

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус уточнил, что зафиксированы повреждения многоэтажек, школы, нескольких магазинов, остановки и домов в частном секторе. Кроме того, враг попал в промышленное предприятие. В результате атаки дронов вспыхнул пожар.

"На месте развернут штаб по ликвидации последствий, работают все соответствующие службы", - добавил он.

  • Атака дронов по Чернигову
    Атака дронов по Чернигову Фото: t.me/bryzynskyi
  • Атака дронов по Чернигову
    Атака дронов по Чернигову Фото: t.me/bryzynskyi
  • Атака дронов по Чернигову
    Атака дронов по Чернигову Фото: t.me/bryzynskyi
  • Атака дронов по Чернигову
    Атака дронов по Чернигову Фото: t.me/bryzynskyi
  • Атака дронов по Чернигову
    Атака дронов по Чернигову Фото: t.me/bryzynskyi
  • Атака дронов по Чернигову
    Атака дронов по Чернигову Фото: t.me/bryzynskyi
  • Атака дронов по Чернигову
    Атака дронов по Чернигову Фото: t.me/bryzynskyi, t.me/chernigivskaODA
  • Атака дронов по Чернигову
    Атака дронов по Чернигову Фото: t.me/bryzynskyi, t.me/chernigivskaODA
  • Атака дронов по Чернигову
    Атака дронов по Чернигову Фото: t.me/bryzynskyi, t.me/chernigivskaODA
  • Атака дронов по Чернигову
    Атака дронов по Чернигову Фото: t.me/bryzynskyi, t.me/chernigivskaODA

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, рано утром в понедельник, 2 июня, в Харькове прогремели взрывы. Город был под атакой вражеских БПЛА и баллистики.

Российские оккупанты в ночь на 31 мая атаковали ряд украинских областей. В Запорожской области в прифронтовом селе Долинка Пологовского района в результате удара управляемой авиационной бомбы погибла 9-летняя девочка, а 16-летний парень ранен.

В ночь на 30 мая в Харькове прогремела серия взрывов. Город был под массированным ударом вражеских дронов. Под удар дронов в Слободском районе Харкьова попало троллейбусное депо. Пострадали два человека — это работники, которые находились на смене.

Отметим, в течение мая силы противовоздушной обороны Украины ликвидировали 4051 вражескую воздушную цель.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Чернигова война в Украине новости Украины война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала Чернигов "Геранями": много разрушения, серьезно ранены 4 человека

РФ атаковала Чернигов "Геранями": много разрушения, серьезно ранены 4 человека

06:52Война
"Паутина" раскрыла глаза Кремлю: СМИ описали реакцию Москвы на удар СБУ по авиации

"Паутина" раскрыла глаза Кремлю: СМИ описали реакцию Москвы на удар СБУ по авиации

01:48Война
РФ хочет накопить ударный кулак: Зеленский - о самых сложных направлениях на фронте

РФ хочет накопить ударный кулак: Зеленский - о самых сложных направлениях на фронте

00:34Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Страшные слова": что происходит с путинистом Филиппом Киркоровым

"Страшные слова": что происходит с путинистом Филиппом Киркоровым

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 июня (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 3 июня: Козлам - ссоры, Собакам - опасность

Китайский гороскоп на завтра 3 июня: Козлам - ссоры, Собакам - опасность

Гороскоп на сегодня 3 июня: Скорпионам - вознаграждение, Рыбам - исполнение мечты

Гороскоп на сегодня 3 июня: Скорпионам - вознаграждение, Рыбам - исполнение мечты

Последние новости

07:10

Чем отличаются двое мужчин: ответ нужно найти за 25 секунд

06:52

РФ атаковала Чернигов "Геранями": много разрушения, серьезно ранены 4 человекаФото

06:10

Почему Россия не собирается завершать войну?мнение

05:50

Супертест на IQ: найдите трех рыжих лисиц среди рыжих панд за 9 секунд

04:43

Гороскоп по лунному календарю: от чего уберегут определенные запреты 3 июня

Путин будет играть в переговоры, пока Трамп не "созреет" на требования РФ - Борис БондаревПутин будет играть в переговоры, пока Трамп не "созреет" на требования РФ - Борис Бондарев
04:35

Как правильно сказать на украинском "не по собі": учитель призвала не делать ошибкуВидео

03:00

ТОП-4 лучшие жены по гороскопу: какие знаки никогда не изменяют

02:44

Золотарев спрогнозировал, что способно положить конец режиму ПутинаВидео

01:48

"Паутина" раскрыла глаза Кремлю: СМИ описали реакцию Москвы на удар СБУ по авиации

Реклама
01:30

Учел ошибки прошлого: миллиардер Безос готовит для невесты жесткий брачный контракт

00:41

Атаки с неба, земли и дронов: Генштаб сообщил, где враг атакует больше всего

00:34

РФ хочет накопить ударный кулак: Зеленский - о самых сложных направлениях на фронте

00:28

Тяжелая ночка: скандальный сын Джоли и Питта опозорился на улицах Лос-Анджелеса

00:01

Зеленский подписал закон о евро-роуминге: подорожает ли мобильная связь

02 июня, понедельник
23:48

Под атакой РФ были важные объекты: Зеленский предупредил о серьезной проблеме

23:27

Украинцам грозит дефицит: Зеленский сделал важные заявления после переговоров с РФВидео

23:14

"Российское ТВ умерло": Максим Галкин сделал редкое обращение к фанатам

23:06

Неочевидный способ сэкономить: эксперт объяснил, как резина сохранит ваши деньги

22:11

Кристина Орбакайте публично "слила" Аллу Пугачеву - детали

22:10

Трамп впервые отреагировал на удары СБУ по аэродромам РФ - что он сказал

Реклама
21:44

Какие ТОП-3 машины с пробегом чаще всего ломаются: антирейтинг экспертов

21:17

Через год после первого развода: известный шоумен женился во второй раз

21:11

Неожиданная реакция Зеленского: что сказал президент о переговорах с РФВидео

20:58

Гривна резко обвалилась: курс евро и доллара "полетел" вверх

20:46

Умеров назвал "единственный прогресс" от переговоров с РФ в Стамбуле и обратился к миру

20:39

Как распознать стресс у собаки: 7 тревожных сигналов, которые вы могли не заметить

20:33

Огромный перечень условий: появился полный текст "мирного меморандума" РФ

20:33

Украина и РФ готовят самый масштабный обмен пленными: названы точные цифры

20:23

"Идиоты": Зеленский жестко высказался об инициативе РФ по прекращению огняВидео

20:03

Как обрезать пионы после цветения: секрет пышных бутонов на следующий год

20:00

Черкассы: историк рассказал малоизвестные факты об истинном происхождении названия городаВидео

19:54

Град, грозы, сильные ливни и ветер: Украину атакует мощный шторм

19:30

Без чистки: эксперт по этикету назвал единственно правильный способ, как есть бананыВидео

19:19

Зеленский анонсировал важные оборонные пакеты для Украины

19:16

Куча условий и ноль конкретики: в РФ сделали заявление о результатах переговоров

19:16

Месяцы рождения, приносящие успех: когда рождаются настоящие лидеры

19:10

О феерической атаке на российскую стратегическую авиациюмнение

18:47

Как защитить автомобиль от перегрева летом: ТОП-3 лайфхака в жару

18:45

Сохранят ли США военное присутствие в Европе: генсек НАТО сделал заявление

18:40

Почему Путин боится прекращения огня: дипломат объяснил, как война стала ловушкой для РФ

Реклама
18:34

После удаления опухолей: Елена Тополя призналась, что делала пластику груди

17:51

"Есть риск ложного сигнала для Путина": Зеленский сделал важное заявление

17:49

Спецоперация "Паутина": СМИ узнали, кому СБУ докладывала о ее ходе в США

17:46

Обмен "всех на всех" и не только: о чем удалось договориться Украине и РФ в Стамбуле

17:27

Любовь рядом: каким 5 знакам зодиака звезды подарят романтику в июне 2025 года

17:26

Что нельзя делать с деньгами 3 июня: приметы, которые уберегут от бедности

16:39

Зеленский рассказал о первых результатах переговоров в Стамбуле: что известноВидео

16:18

Когда начинать дрессировку собаки: кинолог назвал точный возраст и время

16:18

"Неотъемлемая часть мира": Украина передала РФ в Стамбуле важный документ

16:08

В Турции раскрыли цели и темы переговоров между Украиной и РФ - что известно

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Настя КаменськихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим Галкин
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять