РФ атаковала Чернигов "Геранями": много разрушения, серьезно ранены 4 человека

Двое мужчин с серьезными травмами госпитализированы в городские лечебные учреждения.

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Атака дронов по Чернигову / Коллаж: Главред, фото: t.me/bryzynskyi, t.me/chernigivskaODA

Кратко:

В Чернигове прогремели взрывы

В результате атаки дронов есть разрушения и раненые

В ночь на 3 июня российская оккупационная армия атаковала Чернигов дронами типа Герань-2. В результате атаки зафиксировано много повреждений. Серьезно пострадали четыре человека.

Глава ГВА Дмитрий Брижинский сообщил в Telegram, что по предварительным данным, ранены четыре человека - две женщины и двое мужчин. Они с серьезными травмами госпитализированы в городские лечебные учреждения.

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Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус уточнил, что зафиксированы повреждения многоэтажек, школы, нескольких магазинов, остановки и домов в частном секторе. Кроме того, враг попал в промышленное предприятие. В результате атаки дронов вспыхнул пожар.

"На месте развернут штаб по ликвидации последствий, работают все соответствующие службы", - добавил он.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, рано утром в понедельник, 2 июня, в Харькове прогремели взрывы. Город был под атакой вражеских БПЛА и баллистики.

Российские оккупанты в ночь на 31 мая атаковали ряд украинских областей. В Запорожской области в прифронтовом селе Долинка Пологовского района в результате удара управляемой авиационной бомбы погибла 9-летняя девочка, а 16-летний парень ранен.

В ночь на 30 мая в Харькове прогремела серия взрывов. Город был под массированным ударом вражеских дронов. Под удар дронов в Слободском районе Харкьова попало троллейбусное депо. Пострадали два человека — это работники, которые находились на смене.

Отметим, в течение мая силы противовоздушной обороны Украины ликвидировали 4051 вражескую воздушную цель.

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