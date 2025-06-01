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Рекордное уничтожение "Шахедов": Воздушные силы рассказали сколько целей уничтожили в мае

Руслан Иваненко
1 июня 2025, 20:37
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Авиация ВСУ осуществила более 769 боевых вылетов для прикрытия и поддержки войск.
ПВО, ракета, шахед
Подразделения ПВО ликвидировали сотни вражеских беспилотников и ракет разных типов / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Сколько ракет и дронов уничтожили за месяц
  • Как действовала украинская авиация во время атак
  • Какие цели поразили Силы обороны в мае

В течение мая силы противовоздушной обороны Украины ликвидировали 4051 вражескую воздушную цель. Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"Всего за месяц уничтожено 46 крылатых ракет типа Х-101/Х-55СМ, 14 ракет "Калибр", девять баллистических ракет "Искандер-М/KN-23", пятьпять авиационных ракет Х-59/69, 1892 ударных дронов типа "Шахед", 731 разведывательный беспилотник и 1354 БПЛА других типов", - говорится в сообщении.

видео дня

Авиация Вооруженных сил Украины в мае выполнила более 769 боевых вылетов. Из них около 442 - на истребительное прикрытие, а еще 228 - для нанесения огневого поражения и поддержки подразделений на земле.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Также в течение месяца украинская авиация уничтожила 365 воздушных целей и нанесла удары по командным пунктам, логистическим объектам, а также скоплениям вражеской техники и живой силы.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Житомирской области попрощались с детьми, которых убила РФ. Тамара и Станислав учились в музыкальной школе, а Роман - обожал историю Украины и физику.

Кроме того, российские оккупанты в ночь на субботу, 31 мая, атаковали ряд украинских областей. В Запорожской области в прифронтовом селе Долинка Пологовского района в результате удара управляемой авиационной бомбы погибла 9-летняя девочка, а 16-летний парень ранен.

Напомним, Трамп отреагировал на удары РФ по Украине и вспомнил о санкциях против Москвы. Американский лидер ответил, почему не вводит новые санкции против России.

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Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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