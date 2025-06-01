Рекордное уничтожение "Шахедов": Воздушные силы рассказали сколько целей уничтожили в мае

Читайте в материале:
- Сколько ракет и дронов уничтожили за месяц
- Как действовала украинская авиация во время атак
- Какие цели поразили Силы обороны в мае
В течение мая силы противовоздушной обороны Украины ликвидировали 4051 вражескую воздушную цель. Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.
"Всего за месяц уничтожено 46 крылатых ракет типа Х-101/Х-55СМ, 14 ракет "Калибр", девять баллистических ракет "Искандер-М/KN-23", пятьпять авиационных ракет Х-59/69, 1892 ударных дронов типа "Шахед", 731 разведывательный беспилотник и 1354 БПЛА других типов", - говорится в сообщении.видео дня
Авиация Вооруженных сил Украины в мае выполнила более 769 боевых вылетов. Из них около 442 - на истребительное прикрытие, а еще 228 - для нанесения огневого поражения и поддержки подразделений на земле.
Также в течение месяца украинская авиация уничтожила 365 воздушных целей и нанесла удары по командным пунктам, логистическим объектам, а также скоплениям вражеской техники и живой силы.
Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в Житомирской области попрощались с детьми, которых убила РФ. Тамара и Станислав учились в музыкальной школе, а Роман - обожал историю Украины и физику.
Кроме того, российские оккупанты в ночь на субботу, 31 мая, атаковали ряд украинских областей. В Запорожской области в прифронтовом селе Долинка Пологовского района в результате удара управляемой авиационной бомбы погибла 9-летняя девочка, а 16-летний парень ранен.
Напомним, Трамп отреагировал на удары РФ по Украине и вспомнил о санкциях против Москвы. Американский лидер ответил, почему не вводит новые санкции против России.
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Кто такой Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
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