"Готовы сражаться": топ-союзник Украины обратился к России с жестким заявлением

Британия намерена провести серьезные инвестиции в сферу своей национальной безопасности.

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Лондон готов закупить несколько тысяч ракет британского производства / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, Википедия (иллюстративное фото)

Кратко:

Британия собирается произвести 7 тысяч дальнобойных ракет

Британия готова сделать свой вклад в возможную войну

Позиция Лондона – прямой сигнал Москве

Великобритания собирается укрепить свою оборонную политику и инвестировать в безопасность. Такой шаг – сигнал Москве относительно того, что Лондон готов внести вклад в случае будущей войны. Об этом заявил британский министр обороны Джон Хили.

"Британия стоит за укреплением наших Вооруженных сил, а также укреплением нашей промышленной базы, и это часть нашей готовности воевать, если потребуется, но и сила, которая поможет сдерживать эти войны в будущем", - рассказал он в интервью BBC. видео дня

Как утверждает министр, в рамках обзора оборонной политики предполагаются дополнительные инвестиции в сферу национальной безопасности. Это должно стать "четким сигналом" для стран, которые угрожают Британии.

Более того, глава Минобороны посетил завод в Стивенедже, где делают крылатые ракеты Storm Shadow, и рассказал о планах правительства закупить до 7 тысяч единиц дальнобойного оружия производства Британии.

"Шесть миллиардов долларов в течение следующих пяти лет на такие заводы позволят нам не только производить боеприпасы, которыми будут оснащаться наши войска в будущем, но и создавать рабочие места в каждой части Великобритании — 1800 новых рабочих мест", - добавил Джон Хили и подчеркнул, что это – сигнал для Москвы.

Кратко о Storm Shadow/SCALP EG / Инфографика: Главред

Война России против Украины – новости:

Как сообщал Главред, в воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины нанесла удары дронами по четырем авиабазам России – Оленья, Дягилево, Иваново и Белая. Поражено более 30 стратегических военных самолетов россиян.

Позже стало известно, что операцию СБУ под названием Паутина, готовили более полутора лет. Операцию контролировал лично президент, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский, а реализацией занимался глава спецслужбы Василий Малюк.

"Эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения. СБУ сначала переправила в Россию fpv-дроны, а затем - мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики", - говорится в сообщении.

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Что известно о BBC? Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания. По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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