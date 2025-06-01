Мощные взрывы на аэродромах в РФ: поражено более 40 самолетов, все подробности

Атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация России, которой враг наносит воздушные удары по Украине.

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Последствия ударов по российским военным аэродромам, враг потерял стратегическую авиацию / Коллаж: Главред, фото: соцсети

В Мурманской области горит военный аэродром стратегической авиации агрессора России Оленья. Прогремело не менее 10 взрывов. Атакован и аэродром Белая. Вероятно, российские оккупанты потеряли более 40 стратегических бомбардировщиков.

Как сообщили в мониторинговом Telegram-канале Tracking, в районе авиабазы Оленья серьезный пожар. Вероятно, вследствие ударов неизвестных БПЛА.

"В районе авиабазы "Оленья" очень сильный пожар. Вероятно есть попадание ударных БПЛА. Черный дым виден со всех районов города Оленегорск и Высокий", - указано в сообщении.

видео дня

Оленья / Скриншот Главред

Как сообщают журналисты Новини.LIVE, СБУ проводит спецоперацию, в рамках которой поражены стратегические бомбардировщики РФ.

"Известно о поражении более 40 самолетов, среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3. Так, на одном видео видно как пылает аэродром "Белая" и слышен голос главы СБУ генерал-лейтенанта Василия Малюка, который комментирует "хлопок". По данным наших источников, эта уникальная спецоперация получила название "Паутина". Вражеской авиации предварительно нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Также показаны кадры.

Кадры поражения аэродрома Оленья

В Сети пишут, что удары по стратегической авиации были нанесены прямо из фур.

"Фура стоит при въезде в Оленегорск. Водитель там бегает, у него из грузовика дроны вылетают в сторону Высокого. Гаишники его сейчас повязали", - говорит один из местных жителей.

СБУ проводит спецоперацию Паутина – руководит лично Малюк

Как сообщает BBC со ссылкой на свои источники, несколько российских аэродромов атаковали дроны СБУ.

Утверждается, что повреждено более 40 военных самолетов – среди них, А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

"Собеседник Украинской службы Би-би-си в СБУ пишет, что спецоперация получила название "Паутина" и ей лично руководил глава спецслужбы Василий Малюк.

На одном из видео, которые показали украинские спецслужбы, виден пожар над местом, которое описано как аэродром "Белая" в Иркутской области.

Между тем, сразу несколько российских телеграм-каналов опубликовали видео, на которых видны дроны и слышна стрельба", - пишут журналисты.

Вероятно, был атакован и аэродром Дягилево

Как сообщает РБК-Украина, дроны могли достать и до аэродрома Дягилево в Рязани.

Жители и местные власти заявили, что была атака БПЛА.

Украина атаковала 4 военных аэродрома России

По данным Суспільне, Служба безопасности Украины атаковала сразу четыре российских военных аэродрома:

Дягилево;

Оленья;

Иваново;

Белая;

В Сети утверждают, что ниже - кадры последствий удара по Дягилево.

У Зеленского сделали первое заявление

Поражены аэродромы, которые должны были быть использованы Россией для новых ударов по Украине, заметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Как раз те аэродромы, с которых россияне готовили очередной обстрел Украины. И что-то там произошло, бывает. Господь все видит", - написал он в Telegram.

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