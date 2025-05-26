РФ запустила рекордное количество дронов: что известно о ночной атаке оккупантов

Армия РФ применила всего 364 средства воздушного нападения.

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ПВО обезвредила 288 БпЛА и уничтожила 9 крылатых ракет / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада сил ТРО, УНИАН

Кратко:

РФ запустили 355 дронов и 9 ракет

Силы ПВО обезвредили 288 вражеских БпЛА

В ночь на 26 мая в третий раз подряд Украина попала под массированный ракетно-дроновый удар страны-агрессора РФ. Оккупанты применили 364 средства воздушного нападения. Силам ПВО удалось сбить 9 крылатых ракет и 288 вражеских БпЛА.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, с 20:15 25 мая враг выпустил по Украине:

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9 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков - Саратовская область);

355 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 11:00 противовоздушной обороной сбиты все 9 крылатых ракет Х-101, обезврежены 288 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.

При этом 233 дрона были сбиты огневыми средствами поражения, 55 - локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Отчет Воздушных сил / Фото: t.me/kpszsu

По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на пяти локациях, а также падение сбитых ударных БпЛА на десяти локациях.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атака на Киевщину

В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе ночью работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели.

Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

В результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждены три частных дома и хозяйственные постройки.

В Фастовском районе поврежден один частный дом.

В Бучанском районе поврежден автомобиль.

Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Атака на Одесскую область

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в Telegram-канале, что в ночь на 26 мая россияне выпустили по области дроны-камикадзе. В результате атаки в поселке Великодолинское 14-летний подросток получил ранение ноги.

В Одесском районе оккупанты разрушили жилой дом площадью 100 квадратных метров, там вспыхнул пожар. Повреждены газовый трубопровод, надворное сооружение, жилые дома, два гаража, забор и три автомобиля.

Кроме этого, на еще одной локации разрушены два гаража и авто, а также повреждения получил дом.

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 24 мая произошла массированная атака на Киев - есть разрушения и пострадавшие. В ГосЧС показали последствия удара по Киеву.

По данным Воздушных сил, россияне запустили по Украине 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 250 ударных беспилотников. Силы обороны сбили 6 баллистических ракет и 128 беспилотников, еще 117 дронов признаны "локационно потерянными" и подавленными РЭБ.

В ночь на 25 мая оккупационные войска осуществили массированную воздушную атаку с применением ракет и БПЛА Шахед на ряд украинских регионов. Под вражеский удар попали Киев, Киевская, Черниговская, Полтавская, Днепропетровская, Сумская, Житомирская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Одесская, Николаевская и Харьковская области. Есть пострадавшие, зафиксированы разрушения.

Известно, что враг осуществил комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения противника - более 310 из них были уничтожены или обезврежены.

Издание The Economist пишет о том, что атаки России на Украину с использованием тысячи ударных дронов могут стать реальностью. Уже сейчас, по данным украинской военной разведки, страна-агрессор планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день. Кроме того, у РФ есть в резерве около 500 баллистических ракет, готовых к запуску.

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