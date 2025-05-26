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Перспективы мрачные: у РФ есть в резерве около 500 баллистических ракет - СМИ

Анна Ярославская
26 мая 2025, 11:06
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Для перехвата одной российской баллистической ракеты обычно требуется две ракеты-перехватчика PAC-3.
Атака на Киев
Атаки с воздуха на Украину могут стать еще более массированными / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Главные тезисы:

  • За год РФ значительно увеличила производство дронов
  • Новые модели БПЛА нельзя заглушить РЭБами
  • Перспективы с ракетами еще более мрачные

Атаки России на Украину с использованием тысячи ударных дронов могут стать реальностью. Уже сейчас, по данным украинской военной разведки, страна-агрессор планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день.

Как пишет издание The Economist, еще год назад 30 ударных беспилотников, которые атаковали Украину за одну ночь, считались чем-то чрезвычайным. Но 25 мая 2025 года оккупанты задействовали 298 беспилотников, что, вероятно, является рекордным показателем.

видео дня

"В прошлом году Кремль производил около 300 беспилотников "Шахед" в месяц; такое же количество сейчас выпускается менее чем за три дня. Украинская военная разведка заявляет, что имеет документы, свидетельствующие о том, что Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, а это означает, что атакующие рои в 1000 единиц могут стать реальностью", - говорится в статье.

Как говорят украинские инженеры, которые разбирают и анализируют вражеские ударные БпЛА, новейшие модели не поддаются влиянию украинской радиоэлектронной борьбы – они больше не полагаются на GPS, который подвергается глушению, управляются искусственным интеллектом и используют собственную украинскую сеть интернета и мобильного интернета.

Инженеры рассказали, что недавно обнаружили записку внутри одного из беспилотников, которые они разбирали. В записке отмечалось, что дроны управляются с помощью ботов в Telegram, которые в режиме реального времени отправляют данные о полете и видео операторам.

Сначала российские дроны летят низко, чтобы избежать обнаружения, а затем резко поднимаются до 2000-2500 метров. Поэтому Украина использует для борьбы с БпЛА вертолеты, истребители F-16 и беспилотники-перехватчики.

Высокопоставленный чиновник в комментарии изданию сказал, что противовоздушная оборона вокруг Киева все еще сбивает около 95% беспилотников, которые запускает Россия. Но те 5%, которые прорываются, наносят серьезный ущерб.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Перспективы с уничтожением вражеских ракет мрачные

The Economist отмечает, что у Украины все еще есть шансы на борьбу с беспилотниками и крылатыми ракетами, "но перспективы против баллистических угроз являются более мрачными".

Американская система Patriot имеет фактическую монополию на баллистическую противоракетную оборону. У Украины сейчас есть по меньшей мере восемь батарей Patriot.

"Компания Lockheed Martin, которая производит системы Patriot и их ракеты PAC-3, увеличивает объемы производства до 650 ракет в год. Но это примерно на 100 меньше, чем прогнозируемое российское производство баллистических ракет... Обычно для перехвата российской баллистической ракеты требуется две ракеты-перехватчика PAC-3", - отмечают журналисты.

Таким образом, Украине, возможно, придется разработать стратегию выживания, которая будет сочетать противовоздушную оборону с воздушным нападением и сдерживанием.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что из-за безнаказанности со стороны Запада Россия, вероятно, не собирается прекращать воздушные удары по территории Украины. В информационном поле россиян есть сигналы о подготовке повторных комбинированных ударов.

Военно-политический аналитик группы Информационное сопротивление Александр Коваленко заявил о необходимости сохранять повышенную осторожность в связи с тем, что Россия активно наращивает ракетные запасы.

Напомним, в ночь на воскресенье, 25 мая, оккупационные войска осуществили массированную воздушную атаку с применением ракет и БПЛА "Шахед" на ряд украинских регионов. Под вражеский удар попали Киев, Киевская, Черниговская, Полтавская, Днепропетровская, Сумская, Житомирская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Одесская, Николаевская и Харьковская области. Есть пострадавшие, фиксируются разрушения.

В ночь на 24 мая произошла массированная атака на Киев - есть разрушения и пострадавшие. В ГосЧС показали последствия ночного удара по Киеву.

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