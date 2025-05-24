Массированная атака на Киев: есть разрушения и пострадавшие

О главном:
- Кличко: ПВО работает, но есть возгорания и разрушения
- Воздушные силы предупредили об угрозе с севера
- Спасатели продолжают ликвидировать последствия удара
В ночь на субботу Киев и пригород в очередной раз оказались под мощной воздушной атакой. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, над городом непрерывно работает система противовоздушной обороны.
В результате падения обломков зафиксировано возгорание и разрушения в нескольких районах города:
- в Соломенском районе вспыхнул пожар в жилой квартире;
- в Святошинском - горело нежилое помещение;
- обломки также упали на территории Днепровского, Оболонского и Шевченковского районов.
- зафиксировано падение обломков на торговый центр в Оболонском районе;
- а также - на жилой дом на Оболони
По состоянию на утро известно о восьми пострадавших. Двое из них госпитализированы из Днепровского района, еще шестеро получили помощь на месте в Святошинском районе.
Спасатели и экстренные службы работают на местах поражения. Власти призывают граждан не покидать укрытия до завершения воздушной тревоги.
В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистических ракет:
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с севера!" - говорится в официальном сообщении.
Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил об очагах пожаров в Святошинском районе по двум адресам. Информация о пострадавших уточняется. Также, по его словам, в Днепровском районе загорелись первый и последний этажи многоэтажки. В результате атаки есть пострадавшие.
Удары РФ по Украине - последние новости
Ранее Главред писал, что 23 мая около 22:00 в Киеве прогремели взрывы. Выяснилось, что страна-агрессор Россия атакует столицу беспилотниками.
Кроме того, утром 23 мая российские оккупанты атаковали Одесский район ударными беспилотниками. В результате удара в пригороде Одессы поврежден частный дом. Также известно о двух пострадавших.
Напомним, в ночь на 21 мая в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога из-за атаки вражеских дронов. В Киеве работали силы ПВО. В районе города Сумы был слышен взрыв.
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Кто такой Виталий Кличко?
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.
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