В Киеве гремят взрывы, ПВО отражают вражескую атаку - детали

Местные власти сообщают о работе ПВО.

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Враг обстреливает столицу дронами / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 53 ОМБр

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В Киеве раздаются взрывы

Силы ПВО отражают атаку дронов

23 мая около 22:00 в Киеве прогремели взрывы. Выяснилось, что страна-агрессор Россия атакует столицу беспилотниками.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сначала сообщил, что в столице работает ПВО по БпЛА, а затем появилась информация о том, что в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА на открытой территории.

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В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вражеские беспилотники еще заходят в столицу, поэтому местным жителям лучше находиться в укрытиях.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы уже в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - подчеркнули в КГВА.

По состоянию на 22:18 известно, что в Голосеевском районе в результате падения обломков повреждены 4 автомобиля и окна здания, без пострадавших.

В 22:36 глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в результате вражеской атаки БпЛА в Броварском районе ранены мужчины 54 лет и женщина 50 лет.

"У них обоих осколочные ранения бедра. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Поврежден частный дом и автомобиль", - написал он.

Удары российских дронов по Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что в ночь на 23 мая оккупационная армия массированно ударила по Украине дронами. В результате атаки в Полтавской области уничтожено здание одного из предприятий, повреждены 7 домов, пострадал человек.

Напомним, в ночь на 21 мая в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога из-за атаки вражеских дронов. В Киеве работали силы ПВО. В районе города Сумы был слышен взрыв.

Впоследствии выяснилось, что в результате этой вражеской атаки дронами пострадала семья из Бориспольского района: у парня 17 лет, девочки трех лет и их 42-летней мамы острая реакция на стресс, у 13-летнего сына – резаная рана стопы, у мужчины 30 лет – резаная рана.

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Кто такой Виталий Кличко? Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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