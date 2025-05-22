В Киеве прогремели взрывы: обломки "Шахеда" упали на территорию школы

Обломки дрона обнаружили возле учебного заведения в Дарницком районе.

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Киев оказался под атакой вражеских дронов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада

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Российские оккупанты атаковали Киев дронами

Обломки "Шахеда" упали на территорию школы

Утром, 22 мая, в Киеве прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе атаки ударных дронов, которые приближались к столице.

Позже глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал, что вражеские БпЛА залетают в столицу и призвал находиться в безопасных местах.

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"К Киеву приближаются вражеские БпЛА. Возможна работа ПВО", - написал он.

Позже появилась информация, что в Киеве во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили российский беспилотник. Обломки упали на территорию школы.

"Обломки вражеского БПЛА упали на территории школы в Дарницком районе. К счастью, обошлось без пострадавших и возгорания", - говорится в сообщении главы КГВА.

На данный момент, по данным Воздушных сил ВСУ по состоянию на 8:30 в Черкасской области фиксируют вражеские БПЛА, которые движутся в направлении Шполы, Чигирина и над Кременчугским водохранилищем, а в Полтавской летят курсом на Кременчуг и Глобино.

Shahed / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 22 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. В результате атаки повреждены восемь частных домов. Пострадали два человека.

Днем ранее враг в очередной раз атаковал дронами Киевскую область. Пострадала семья из Бориспольского района. Среди раненых - дети. В частности, у парня 17 лет, девочки трех лет и их 42-летней мамы острая реакция на стресс. У 13-летнего сына - резаная рана стопы. У мужчины 30 лет - резаная рана надбровной дуги.

Той же ночью россияне атаковали город Сумы. Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что оккупанты атаковали два предприятия на территории города. По одному из объектов зафиксировано пять попаданий, по другому - два. Кроме того, из-за дроновой атаки в некоторых районах города пропал свет, были повреждены предприятия и произошли пожары.

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Кто такой Тимур Ткаченко? Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель Министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

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