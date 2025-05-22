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РФ ударила ракетой по Харькову: повреждены 8 частных домов, есть пострадавшие

Анна Ярославская
22 мая 2025, 06:34
353
Два человека получили острую реакцию на стресс. Им оказывается медицинская помощь.
Спасатель
РФ нанесла ракетный удар по Харькову 22 мая / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • РФ атаковала Холодногорский район Харкьова
  • Под удар попали частные дома

В ночь на 22 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. В результате атаки повреждены восемь частных домов. Пострадали два человека.

У двух человек - острая реакция на стресс, медицинская помощь оказывается

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Около двух часов ночи мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что удар пришелся по Холодногорскому району.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем.

В 02:26 Терехов сообщил, что у двух человек - острая реакция на стресс. Им оказывается медицинская помощь.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 21 мая ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога из-за атаки вражеских дронов. В результате вражеской атаки пострадала семья из Бориспольского района на Киевщине.

Кроме того, в районе города Сумы был слышен взрыв. Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что российские оккупанты атаковали два предприятия на территории города. По одному из объектов зафиксировано пять попаданий, по другому – два.

20 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумской области. В результате удара во время проведения занятий на стрельбище воинской части погибли 6 военнослужащих, более 10 - получили ранения. По факту трагедии проводится служебное расследование.

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