Дроны атаковали Киевщину, пострадала семья с маленькими детьми: детали

Обломки сбитой цели упали на частный дом, в котором находились пострадавшие.

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Атака дронов на Киевщину - что известно о последствиях / Коллаж: Главред, фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Кратко:

РФ атаковала дронами Киевщину

Пострадала семья из Бориспольского района

Среди раненых - дети

В результате вражеской атаки дронами в ночь на 21 мая пострадала семья из Бориспольского района. Подробности сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Как написал чиновник в Telegram, в результате падения обломков сбитой цели поврежден частный дом, где находились пострадавшие. В здании выбиты окна и повреждена крыша.

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По его словам, у парня 17 лет, девочки трех лет и их 42-летней мамы острая реакция на стресс. У 13-летнего сына – резаная рана стопы. У мужчины 30 лет – резаная рана надбровной дуги.

Вся необходимая медицинская помощь оказывается. По предварительным данным, обошлось без госпитализации. Решается вопрос об обеспечении семьи временным жильем.

Также в результате вражеской атаки повреждены нежилой дом, автомобиль, складские помещения и хозяйственные постройки.

"Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки", - добавил Калашник.

Тем временем в Воздушных силах сообщили, что в ночь на 21 мая оккупанты атаковали Украину 76 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной было обезврежено 63 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 22 дрона сбиты огневыми средствами поражения, 41 дрон локационно потерян/подавлен РЭБ (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина и Сумщина.

Отчет Воздушных сил 21 мая 2025 / t.me/kpszsu

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 21 мая ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога из-за атаки вражеских дронов. В районе города Сумы был слышен взрыв.

Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что российские оккупанты атаковали два предприятия на территории города. По одному из объектов зафиксировано пять попаданий, по другому – два.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

20 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумской области. В результате удара во время проведения занятий на стрельбище воинской части погибли 6 военнослужащих, более 10 - получили ранения. По факту трагедии проводится служебное расследование.

В ночь на 18 мая российские оккупанты атаковали Украину 273-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных. Дроны запускали с разных направлений. Было сбито 88 Шахедов на востоке, севере и в центре страны. Еще 128 беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

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