РФ ударила ракетой по стрельбищу на Сумщине: погибли 6 военных, более 10 - ранены

По факту трагедии проводится служебное расследование. Командир воинской части отстранен.

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РФ нанесла ракетный удар по воинской части в Сумской области / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Кратко:

РФ нанесла ракетный удар по стрельбищу

6 военнослужащих погибли и еще более 10 получили ранения

По факту трагедии проводится служебное расследование

Во вторник, 20 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумской области. В результате удара во время проведения занятий на стрельбище воинской части погибли 6 военнослужащих, более 10 - получили ранения.

Командование Национальной гвардии Украины и правоохранительные органы обещают дать правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая, произошедшего на Сумщине. Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.

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"Командованием Национальной гвардии Украины еще раньше были разработаны алгоритмы действий и предоставлены все необходимые распоряжения относительно действий в условиях угрозы воздушных ударов, а также с целью недопущения нарушений мер безопасности и скопления личного состава", - говорится в сообщении.

По факту трагедии проводится служебное расследование. Командир воинской части отстранен, необходимая информация передана правоохранительным органам.

"В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, принимавших соответствующие решения. Со стороны Национальной гвардии Украины будет предоставлена ​​вся необходимая информация и содействие. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших", - добавили в НГУ.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 21 мая ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога из-за атаки вражеских дронов. В районе города Сумы был слышен взрыв.

Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что российские оккупанты атаковали два предприятия на территории города. По одному из объектов зафиксировано пять попаданий, по другому – два.

17 мая РФ ударила по рейсовому автобусу на Сумщине. Автобус двигался из Белополья в Сумы. В результате удара погибли девять человек.

Удар был осуществлен барражирующим боеприпасом "Ланцет". Сообщалось, что люди в автобусе ехали на эвакуацию.

Позже водитель автобуса, в который попал дрон РФ на Сумщине, рассказал о спасении человека. По его словам, пассажирами автобуса были жители Белополья. Пострадавший знал их всех, они были обычными гражданскими жителями Сумщины.

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