Много погибших и раненых, РФ ударили по рейсовому автобусу на Сумщине: детали

Кратко:
- Оккупанты утром 17 мая ударили по рейсовому автобусу возле Белополья на Сумщине
- Уже известно о девяти погибших, четыре человека ранены
- На места трагедии работают полиция и спасатели
Российские оккупанты утром в субботу, 17 мая, ударили по рейсовому автобусу возле Белополья в Сумской области. Автобус направлялся в Сумы.
В результате удара погибли девять человек. Четыре человека получили ранения, их госпитализировали. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
По предварительной информации, удар был осуществлен барражирующим боеприпасом "Ланцет".
Сначала сообщалось о восьми погибших, однако позже в Сумской ОВА сообщили, что количество погибших возросло до девяти.
"Количество погибших, к сожалению, возросло до девяти человек. В результате удара вражеского БпЛА по рейсовому автобусу вблизи Белополья погибли 9 человек, 4 - ранены. Автобус, по которому прицельно ударили россияне, направлялся в сторону Сум", - говорится в сообщении.
Позже в Сумской ОВА рассказали, что количество пострадавших возросло до семи, три из них – в тяжелом состоянии.
Смотрите видео комментария из Сумской ОВА об ударе оккупантов по автобусу возле Белополья:
В Национальной полиции Украины отметили, что российские оккупанты прицельно ударили по рейсовому автобусу, в котором находились мирные жители. В полиции подчеркнули, что это не просто очередной обстрел - это циничное военное преступление.
"Российская армия снова ударила по гражданскому объекту, пренебрегая всеми нормами международного права и человечности", - говорится в сообщении.
В НПУ отметили, что на месте трагедии работают следственно-оперативные группы полиции.
"Правоохранители документируют последствия обстрела, собирают доказательства, фиксируют каждый преступный след. Все для того, чтобы каждый виновный был найден и привлечен к ответственности. Вечная память погибшим. Быстрого выздоровления раненым", - отмечается в сообщении Нацполиции.
Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости
Как ранее сообщал Главред, 14 мая РФ ударила баллистикой по Сумах. Российские оккупанты ударили по объекту промышленности в Сумской общине.
Напомним, утром 16 мая в Киеве прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Утром в пятницу, 16 мая, в Киеве были слышны звуки взрывов. Перед этим в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных дронов. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе сил ПВО.
Также сообщалось, что 16 мая РФ атаковала дронами Одесскую область - трое раненых, уничтожен дом директора зоопарка. Ночью оккупанты ударили по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам.
Кроме этого, днем 16 мая, пока продолжались переговоры Украины и РФ в Стамбуле, российские оккупанты ударили баллистикой по одной из областей Украины.
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