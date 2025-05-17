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Много погибших и раненых, РФ ударили по рейсовому автобусу на Сумщине: детали

Алёна Воронина
17 мая 2025, 08:32обновлено 17 мая, 09:06
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Раненых забрали в больницу. По предварительным данным, удар был осуществлен барражирующим боеприпасом "Ланцет".
Удар по автобусу возле Белополья на Сумщине
РФ ударила по рейсовому автобусу на Сумщине/ коллаж: Главред, фото: Национальная полиция Украины, Сумская ОГА

Кратко:

  • Оккупанты утром 17 мая ударили по рейсовому автобусу возле Белополья на Сумщине
  • Уже известно о девяти погибших, четыре человека ранены
  • На места трагедии работают полиция и спасатели

Российские оккупанты утром в субботу, 17 мая, ударили по рейсовому автобусу возле Белополья в Сумской области. Автобус направлялся в Сумы.

В результате удара погибли девять человек. Четыре человека получили ранения, их госпитализировали. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

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По предварительной информации, удар был осуществлен барражирующим боеприпасом "Ланцет".

Сначала сообщалось о восьми погибших, однако позже в Сумской ОВА сообщили, что количество погибших возросло до девяти.

"Количество погибших, к сожалению, возросло до девяти человек. В результате удара вражеского БпЛА по рейсовому автобусу вблизи Белополья погибли 9 человек, 4 - ранены. Автобус, по которому прицельно ударили россияне, направлялся в сторону Сум", - говорится в сообщении.

Позже в Сумской ОВА рассказали, что количество пострадавших возросло до семи, три из них – в тяжелом состоянии.

Удар по автобусу на Сумщине
Удар по автобусу на Сумщине/скрин

Смотрите видео комментария из Сумской ОВА об ударе оккупантов по автобусу возле Белополья:

В Национальной полиции Украины отметили, что российские оккупанты прицельно ударили по рейсовому автобусу, в котором находились мирные жители. В полиции подчеркнули, что это не просто очередной обстрел - это циничное военное преступление.

"Российская армия снова ударила по гражданскому объекту, пренебрегая всеми нормами международного права и человечности", - говорится в сообщении.

В НПУ отметили, что на месте трагедии работают следственно-оперативные группы полиции.

"Правоохранители документируют последствия обстрела, собирают доказательства, фиксируют каждый преступный след. Все для того, чтобы каждый виновный был найден и привлечен к ответственности. Вечная память погибшим. Быстрого выздоровления раненым", - отмечается в сообщении Нацполиции.

  • РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области
    РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области Сумская ОВА, Национальная полиция Украины
  • РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области
    РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области Сумская ОВА, Национальная полиция Украины
  • РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области
    РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области Сумская ОВА, Национальная полиция Украины
  • РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области
    РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области Сумская ОВА, Национальная полиция Украины

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, 14 мая РФ ударила баллистикой по Сумах. Российские оккупанты ударили по объекту промышленности в Сумской общине.

Напомним, утром 16 мая в Киеве прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Утром в пятницу, 16 мая, в Киеве были слышны звуки взрывов. Перед этим в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных дронов. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе сил ПВО.

Также сообщалось, что 16 мая РФ атаковала дронами Одесскую область - трое раненых, уничтожен дом директора зоопарка. Ночью оккупанты ударили по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам.

Кроме этого, днем 16 мая, пока продолжались переговоры Украины и РФ в Стамбуле, российские оккупанты ударили баллистикой по одной из областей Украины.

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