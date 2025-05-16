Утром в Киеве прогремели взрывы, вспыхнул пожар: что известно

Кратко:
- В Киеве были слышны взрывы
- В столице работали силы ПВО
Утром в пятницу, 16 мая, в Киеве были слышны звуки взрывов. Перед этим в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных дронов. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе сил ПВО.
В 06:29 столичные власти сообщили, что Киев находится под угрозой атаки ударными дронами.
"Объявлена воздушная тревога! Просим киевлян соблюдать меры предосторожности: направляться к укрытиям и оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги", - говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщали о движении дронов в Соломенском районе и на Софиевской Борщаговке.
Через несколько минут в городе прогремело несколько взрывов.
"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - сообщили в 06:35 в КГВА.
06:38 О взрывах в столице сообщил и мэр города Виталий Кличко.
"Работают силы ПВО по враждебным БпЛА", - написал он в Telegram.
В 06:39 был объявлен отбой воздушной тревоги.
06:55 Зафиксировано возгорание в нежилой зоне Святошинского района. В настоящее время на месте работают пожарные.
Также поступают сообщения о падении обломков на дорогу. На место следуют службы.
Информация о пострадавших пока не поступала.
В 07:50 в КГВА уточнили, что в Святошинском районе зафиксировано падение обломков на территории котельной. Кроме того, есть информация о повреждениях окон и автомобилей в жилом квартале. На местах повреждений работают службы.
Информация о пострадавших по состоянию на 7:50 уточняется.
Стоит отметить, что ночью в Киевской области было зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников. В областной администрации сообщали о работе сил ПВО.
В администрации обратились к жителям области с просьбой не снимать на фото и видео работу защитников неба, и находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, 15 мая российская оккупационная армия атаковала Украину 110-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Взрывы прогремели в пяти областях Украины.
91 дрон не долетел до цели. Кроме того, 62 ударных БпЛА типа Shahed были сбиты.
В ночь с 11 на 12 мая Силы обороны Украины успешно отразили массированную атаку российских беспилотников, сбив 55 ударных дронов типа Shahed и других моделей.
Военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман заявил, что Россия, вероятно, готовит массированную воздушную атаку по Украине с применением дронов-камикадзе, крылатых и баллистических ракет. Нанести удар враг может вглубь Украины.
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