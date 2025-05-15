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Перед переговорами в Турции РФ запустила по Украине больше сотни дронов

Анна Ярославская
15 мая 2025, 09:31
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В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Полтавщина, Киевщина и Ивано-Франковщина.
Дроны, атака дронов
РФ атаковала Украину дронами / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада​

Кратко:

  • Оккупанты запустили по Украине 110 дронов
  • Более 60 Шахедов были сбиты
  • В результате атаки пострадали пять областей

15 мая российская оккупационная армия атаковала Украину 110-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Взрывы прогремели в пяти областях Украины.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, 91 дрон не долетел до цели.

видео дня

Кроме того, 62 ударных БпЛА типа Shahed были сбиты на востоке, севере, западе и в центре страны. 29 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Полтавщина, Киевщина и Ивано-Франковщина.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет Воздушных сил
Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

О взрывах в Луцке сообщил мэр города Игорь Полищук около шести часов утра в четверг.

"В результате атаки трех БПЛА погибших и пострадавших нет", - написал он в восемь часов утра.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Утром 15 мая в Ивано-Франковске и области также прогремела серия взрывов. Регион был под атакой дронов. Позже мэр города Руслан Марцинкив сообщил, что благодаря работе ПВО гражданская инфраструктура не пострадала. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В ГосЧС добавили, что спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате российской атаки на Ивано-Франковскую область.

"15 мая утром в результате вражеской атаки возник пожар на одном из объектов области. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь с 11 на 12 мая Силы обороны Украины успешно отразили массированную атаку российских беспилотников, сбив 55 ударных дронов типа Shahed и других моделей.

Военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман заявил, что Россия, вероятно, готовит массированную воздушную атаку по Украине с применением дронов-камикадзе, крылатых и баллистических ракет. Нанести удар враг может вглубь Украины.

Ранее в Киеве прогремели взрывы: вспыхнули пожары, есть жертвы и пострадавшие. В результате вражеских обстрелов в столице два человека погибли, пятеро - травмированы, из них четверо детей.

В ночь на 5 мая в Конотопе Сумской области также прогремели взрывы. Российские оккупационные войска нанесли по городу комбинированный ракетно-дроновой удар.

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