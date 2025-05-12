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РФ проигнорировала перемирие: ударила бомбами и БпЛА, есть раненые и прилеты

Алексей Тесля
12 мая 2025, 10:22
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Подтверждено уничтожение 55 ударных БПЛА, около 30 вражеских беспилотников-имитаторов были "потеряны".
РФ проигнорировала перемирие: ударила бомбами и БпЛА, есть раненые и прилеты
РФ била по Украине беспилотниками / Коллаж: Главред, фото: В/Ч 3017 НГУ, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Силы обороны Украины отразили массированную атаку беспилотников РФ
  • Есть раненые, пострадали объекты в четырех областях

В ночь с 11 на 12 мая Силы обороны Украины успешно отразили массированную атаку российских беспилотников, сбив 55 ударных дронов типа Shahed и других моделей.

По состоянию на 08:30 подтверждено уничтожение 55 ударных БПЛА, которые противник запустил с различных направлений — на востоке, севере, юге и в центральной части страны, сообщает Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

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Кроме того, около 30 вражеских беспилотников-имитаторов были "потеряны" противником, не достигнув своих целей и не причинив ущерба.

Всего в ходе ночной атаки россияне применили 108 дронов — как ударных, так и ложных, — запущенных с территории РФ (Брянская, Орловская области, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск) и с временно оккупированного Крыма (Чауда).

Для отражения атаки были задействованы средства ПВО — авиация, зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и электронная борьба.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали объекты в Одесской, Николаевской, Донецкой и Житомирской областях.

Screenshot
/ t.me/kpszsu

Подробности ударов РФ по Украине

Минувшей ночью российские войска вновь нанесли удар по Одесской области с помощью ударных беспилотников. По словам главы областной военной администрации Олега Кипера, в результате атаки в Белгород-Днестровском районе повреждена гражданская инфраструктура, включая жилые дома, административное здание и пожарную часть. Один мужчина пострадал — он находился в одном из разрушенных частных домов. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кипер отметил, что все экстренные службы работают на месте для устранения последствий обстрела, а правоохранители фиксируют факты очередного удара по мирному населению региона.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

В Белозерке Херсонской области из-за российского обстрела пострадал ребенок, сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Как отмечается, в результате попадания вражеского снаряда в дом под завалами разрушенного дома оказалась 10-летняя девочка.

"Спасатели освободили ребенка и передали медикам. Она получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочные ранения ног", - говорится в сообщении.

В течение суток, с утра 11 мая до утра 12 мая 2025 года, российские войска совершили почти 90 обстрелов по 33 населенным пунктам в 12 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах, сообщил начальник Сумской ОГА Игорь Кальченко.

Враг активно применял РСЗО, FPV-дроны и сбрасывание ВОГ с БпЛА.

Тем временем Укрзализныця сообщила о продолжающихся атаках на железнодорожные объекты. В Донецкой области российский дрон снова поразил гражданский грузовой поезд. В результате удара пострадал машинист — он получил осколочное ранение ноги. Железнодорожнику оперативно оказали помощь, его госпитализировали, угрозы жизни нет.

Несмотря на постоянную опасность, работники железной дороги продолжают выполнять свои обязанности даже вблизи линии фронта — в бронежилетах и касках, с медицинскими наборами и полной готовностью к риску, ведь обеспечение движения поездов остаётся критически важным для поддержки страны.

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что полное и безусловное прекращение огня между Украиной и Россией должно начаться в понедельник, 12 мая, минимум на 30 дней.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве прогремели взрывы: вспыхнули пожары, есть жертвы и пострадавшие. В результате вражеских обстрелов в столице два человека погибли, пятеро - травмированы, из них четверо детей.

Как писал Главред, в ночь на 5 мая в Конотопе Сумской области прогремели взрывы. Российские оккупационные войска нанесли по городу комбинированный ракетно-дроновой удар.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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