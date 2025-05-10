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"Должно начаться 12 мая": Зеленский требует от РФ 30-дневного прекращения огня

Руслана Заклинская
10 мая 2025, 15:49обновлено 10 мая, 16:34
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Любые требования со стороны России являются попыткой затянуть войну, заявил президент.
'Должно начаться 12 мая': Зеленский требует от РФ 30-дневного прекращения огня
30-дневное перемирие должно начаться 12 мая / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Перемирие должно начаться 12 мая и длиться не менее 30 дней

  • Оно должно быть полным и безусловным - без всяких требований со стороны России

    видео дня

  • В случае отказа России - новые санкции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полное и безусловное прекращение огня между Украиной и Россией должно начаться в понедельник, 12 мая. Об этом он сообщил на пресс-конференции после встречи участников "коалиции решительных".

"Мы договорились, что с понедельника, 12 мая, должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Мы вместе требуем этого от России, мы знаем, что нас поддерживают в этом Соединенные Штаты Америки", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что безусловное прекращение огня предусматривает отказ от любых предыдущих требований или условий. По его словам, любая попытка России выдвинуть условия будет свидетельствовать о ее намерении затянуть войну и сорвать дипломатический процесс.

Зеленский подчеркнул, что перемирие должно быть всеобъемлющим - в воздухе, на море и на суше. Президент убежден, что мониторинг прекращения огня возможен в сотрудничестве с США.

"Это действительно реалистично. Прекращение огня должно длиться 30 дней, чтобы дать реальный шанс дипломатии. В течение этого времени работа будет сосредоточена на определении безопасности, политических, гуманитарных основ мира", - добавил он.

Зеленский отметил, что инициативу прекращения огня поддерживают не только европейские партнеры, но и США, которые впервые предложили ее еще 11 марта во время встречи в Саудовской Аравии.

Смотрите видео заявления Зеленского:

'Должно начаться 12 мая': Зеленский требует от РФ 30-дневного прекращения огня
Зеленский - о прекращении огня / Фото: скриншот

Усиление санкций в случае отказа России

Президент Украины предостерег, что в случае, если Россия откажется от полного и безусловного прекращения огня, против нее будет введен новый пакет санкций.

"Должны быть применены санкции. Усиленные санкции против ее энергетического сектора и банковской системы", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что несмотря на мирные инициативы, главным приоритетом остается укрепление Сил обороны и безопасности Украины, а также создание международного контингента по безопасности в поддержку мира.

"Продолжается подготовка сильного 17-го пакета санкций Европейского Союза. Он будет скоординирован санкциями на Великобритании, Норвегии и США. Мы приветствуем мощный сигнал Канады по усилению санкций с их стороны", - добавил президент.

Кроме того, Украина договорилась с западными партнерами продолжить работу над механизмом использования замороженных российских активов. Этот вопрос будет одним из главных в повестке дня следующего саммита G7.

Прекращение огня на 30 дней - последние новости

Напомним, лидеры "коалиции решительных" после встречи в Киеве позвонили Дональду Трампу. России поставили дедлайн: согласиться на полное безусловное прекращение огня с 12 мая на 30 дней.

Также американские, европейские и украинские переговорщики подготовили совместный документ с 22 предложениями по завершению войны, сообщает NBC News. Среди них - 30-дневное прекращение огня и отказ США от поддержки вступления Украины в НАТО. В документе учтено и одно из требований России.

Как ранее сообщал Главред, 29 апреля Россия отклонила предложение Украины о 30-дневном прекращении огня, подтвердив нежелание идти на временное перемирие.

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Режим прекращения огня в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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