"Это невозможно": Россия отказалась от 30-дневного прекращения огня

Песков заявил, что Россия якобы ориентируется на вывод ситуации в русло мирного урегулирования.

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Дмитрий Песков ответил на предложение Зеленского о 30-дневном перемирии / ​Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада ​

Главное из заявлений Пескова:

РФ не пойдет на 30-дневное перемирие

Москва не получила ответа на предложение прекратить огонь ко Дню победы в РФ

Страна-агрессор Россия отказалась от 30-дневного прекращения огня, предложенного украинской стороной. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Как пишет российское пропагандистское издание РИА Новости, Песков прокомментировал предложение президента Владимира Зеленского остановить огонь на 30 дней.

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"Мы видели, но если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь важны нюансы, о которых Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно", - отметил он.

Песков добавил, что Москва не получила ответ от Киева относительно предложения Владимира Путина о "перемирии в дни 80-летия Победы".

"У Москвы нет понимания, присоединится ли Киев к перемирию", - подчеркнул и добавил, что Россия якобы ориентируется на вывод ситуации в русло мирного урегулирования.

Путин предложил перемирие - что известно

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" в честь празднования "Дня победы".

По приказу лидера Кремля, "перемирие" объявили в период с 00:00 8 мая и до 00:00 в ночь на 11 мая. В это время оккупанты должны полностью прекратить бои на фронте и атаки по территории Украины.

В то же время президент США Дональд Трамп настаивает на необходимости постоянного прекращения огня для завершения войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал перемирие попыткой манипуляций. Президент отметил, что это лишь желание Путина обеспечить себе тишину на время парада.

В Институте изучения войны считают, что Путин не рассматривает "перемирие" на День Победы как серьезный шаг на пути к длительному миру в Украине. На самом деле он преследует другие цели.

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