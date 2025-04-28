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Путин объявил новое "перемирие" в войне: как отреагировала Украина

Руслана Заклинская
28 апреля 2025, 14:40обновлено 28 апреля, 15:27
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Российские оккупанты должны прекратить все боевые действия.
Путин объявил новое 'перемирие' в войне: как отреагировала Украина
Путин заявил о новом "перемирии" в Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 72 ОМБр

Главное:

  • Путин объявил "перемирие" в честь "Дня победы"
  • Они якобы продлится с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая
  • В ЦПД говорят, что это манипуляция, чтобы скрыть намерения России продолжать войну

Российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" в честь празднования "Дня победы" (9 мая). Российские войска должны прекратить все боевые действия на несколько дней. Об этом пишет российское пропагандистское агенство ТАСС.

По приказу Путина, перемирие объявили в период с 00:00 8 мая и до 00:00 в ночь на 11 мая. В это время оккупанты должны полностью прекратить бои на фронте и атаки по территории Украины.

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Кремль считает, что Украина должна присоединиться к этому перемирию. В то же время РФ пригрозила "адекватным ответом", если украинские защитники нарушат "перемирие" в сакральный для оккупантов день - 9 мая.

Отметим, что во время предыдущего так называемого "пасхального перемирия", которое было объявлено Россией, оккупанты продолжили свои штурмовые действия на фронте, а также обстрелы украинских городов.

Реакция Украины

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что российское "перемирие" является манипуляцией. Так, по его словам, Кремль пытается скрыть свое желание продолжать войну.

"Почему не полное и всеобъемлющее прекращение огня? Все, что не является всеобъемлющим прекращение огня является российской манипуляцией в информационных и военных целях, попыткой скрыть намерения продолжать войну", - написал он.

Первое объявление Россией "перемирия" - главное

Напомним, 19 апреля лидер РФ Путин объявил пасхальное перемирие, которое начнется в 18:00 19 апреля и продлится до 00:00 21 апреля. Кремль тогда также заявил, что российские войска прекратят боевые действия.

Однако президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территории Курской и Белгородской областей бои продолжаются, в частности вражеские удары и применение артиллерии и дронов. В других районах фронта стало тише.

Как сообщал Главред, Украина предложила России продлить перемирие после Пасхи, но Россия атаковала Харьков, Одессу, Запорожье, Сумскую и Донецкую области. Президент Зеленский заявил, что эти удары - сознательный террор, который можно остановить только приказом Кремля.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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