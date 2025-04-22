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Вражеские удары по Украине: Зеленский жестко высказался о перемирии

Ангелина Подвысоцкая
22 апреля 2025, 17:55
62
Россияне атаковали Харьков, Запорожье, Одессу, Сумскую и Донецкую области.
удар по Запорожью
Зеленский прокомментировал вражеские удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

  • Украина настаивает на прекращении ударов по гражданским объектам
  • Россияне ударили по гражданским в Харькове, Запорожье и Одессе

Украина предлагала России продлить перемирие после Пасхи, но россияне безжалостно атаковали Харьков, Одессу, Запорожье, Сумскую и Донецкую области. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вражеские удары.

"Все это абсолютно сознательный российский террор, который прекращается одним приказом, но приказом в России и для российской армии. Пасха это доказала, когда отсутствовали воздушные тревоги в Украине ... Украина предлагала продлить тишину после Пасхи и сделать ее полной. Наше предложение прекращения огня в отношении гражданских объектов также остается в силе. Нужна серьезная готовность России к разговору об этом. Никаких преград с украинской стороны нет и не будет", - заявил президент.

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Он отметил, что сейчас продолжаются спасательные работы в Харькове, где в результате ударов дронами произошло несколько пожаров в разных районах города.

"Сегодня же был жестокий удар по Запорожью - авиабомбы. Повреждены обычные дома. К сожалению, есть погибшая - гражданская женщина. Мои соболезнования родным и близким. Только этим ударом более 20 человек были ранены, и среди них четыре ребенка", - сказал Зеленский.

  • Удар по Запорожью 22 апреля
    Удар по Запорожью 22 апреля фото: ГСЧС
  • Удар по Запорожью 22 апреля
    Удар по Запорожью 22 апреля фото: ГСЧС
  • Удар по Запорожью 22 апреля
    Удар по Запорожью 22 апреля фото: ГСЧС
  • Удар по Запорожью 22 апреля
    Удар по Запорожью 22 апреля фото: ГСЧС
  • Удар по Запорожью 22 апреля
    Удар по Запорожью 22 апреля фото: ГСЧС
  • Удар по Запорожью 22 апреля
    Удар по Запорожью 22 апреля фото: ГСЧС
  • Удар по Запорожью 22 апреля
    Удар по Запорожью 22 апреля фото: ГСЧС
  • Удар по Запорожью 22 апреля
    Удар по Запорожью 22 апреля фото: ГСЧС
  • Удар по Запорожью 22 апреля
    Удар по Запорожью 22 апреля фото: ГСЧС
  • Удар по Запорожью 22 апреля
    Удар по Запорожью 22 апреля фото: ГСЧС
  • Удар по Запорожью 22 апреля
    Удар по Запорожью 22 апреля фото: ГСЧС
  • Удар по Запорожью 22 апреля
    Удар по Запорожью 22 апреля фото: ГСЧС
  • Удар по Запорожью 22 апреля
    Удар по Запорожью 22 апреля фото: ГСЧС
  • Удар по Запорожью 22 апреля
    Удар по Запорожью 22 апреля фото: ГСЧС
  • Удар по Запорожью 22 апреля
    Удар по Запорожью 22 апреля фото: ГСЧС

По данным ГСЧС, в результате авиаудара по Запорожью погибла 69-летняя женщина. Также были ранены 26 человек, среди которых 4 - дети.

"Мальчики 16, 14, 4 и 3 лет сейчас в больнице под наблюдением медиков. Психологи ГСЧС оказали помощь 47 гражданам, из них 3 детям. Аварийно-спасательные работы на месте вражеского обстрела завершены", - говорится в сообщении.

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров отметил, что в больницах находятся 12 пострадавших. Все они были госпитализированы с минно-взрывными травмами. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии - мужчины 37 и 67 лет, а также женщины 57 и 67 лет.

"Состояние остальных медики оценивают как средней тяжести. Под наблюдением врачей остаются и четыре пострадавших ребенка. Им оказывается вся необходимая помощь", - написал он.

Атаки России на Украину - последние новости

Враг атакует Украину едва ли не ежедневно. 21 апреля, в Одессе были слышны взрывы. Перед тем фиксировалось движение дронов-камикадзе врага в сторону города.

До этого, в ночь на 21 апреля российская оккупационная армия завершила так называемое пасхальное перемирие и устроила комбинированную ракетно-дронную атаку по территории Украины.

Напомним, Главред писал, что 18 апреля российский Шахед попал в кондитерское предприятие в Сумах, повредив производство куличей. В результате удара погиб предприниматель, который приехал за праздничной продукцией.

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перемирие война в Украине Владимир Зеленский вторжение России ракетный удар
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