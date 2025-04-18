Одесская область под массированной ракетной атакой: прогремели сильные взрывы

Под атакой мог быть Белгород-Днестровский район области.
Российские оккупанты атаковали Одесскую область ракетами. В регионе прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает Инсайдер.ua.
Одесская область біла под массированным комбинированным обстрелам. Враг бил не только крылатыми ракетами, но и баллистикой.
"Пр предварительной информации, было применено 2-3 крылатые и 3-4 баллистические ракеты", - сообщает канал.
видео дня
Мониторинговый канал monitor утверждает, что взрывы прогремели в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Были запущены 6 крылатых ракет Р-500/П-800.
Новость дополняется...
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред