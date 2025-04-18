Одесская область под массированной ракетной атакой: прогремели сильные взрывы

Под атакой мог быть Белгород-Днестровский район области.

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РФ атаковала Одесскую область ракетами / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Российские оккупанты атаковали Одесскую область ракетами. В регионе прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает Инсайдер.ua.

Одесская область біла под массированным комбинированным обстрелам. Враг бил не только крылатыми ракетами, но и баллистикой.

"Пр предварительной информации, было применено 2-3 крылатые и 3-4 баллистические ракеты", - сообщает канал.

видео дня

Мониторинговый канал monitor утверждает, что взрывы прогремели в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Были запущены 6 крылатых ракет Р-500/П-800.

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