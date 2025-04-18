В Харькове, Днепре и Сумах прогремели взрывы, РФ атаковала дронами и ракетами

Кратко:
- В Харькове РФ ударила ракетами по жилым домам
- В Сумах россияне попали в объект промышленности
- В Днепре прогремели взрывы
Утром пятницу, 18 апреля, российская оккупационна армия атаковала Украину дронами и ракетами. Взрывы прогремели в Харькове, Днепре и Сумах.
Известно, что оккупанты ударили баллистикой по густонаселенному району Харькова. В Сумах три Шахеда попали в один объект. Что касается Днепра, то Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности для города.
Ракетный обстрел Харькова
Утром 18 апреля в Харькове во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, оккупанты применили баллистические ракеты с кассетными зарядами, поэтому площадь поражения так велика. По предварительной информации, пострадали 15 многоквартирных домов.
В результате атаки один человек погиб. Ранены 28 человек. Среди пострадавших два ребенка: 4 года и 2,8 года.
Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате ракетного удара произошло попадание в многоквартирные жилые дома в Основянском районе.
Обновлено. По состоянию на 07:10 уже известно о 54 раненых в результате утреннего ракетного удара по Харькову, сообщил Терехов.
"На данный момент в городские больницы госпитализированы 13 человек, из них двое детей. Четыре человека в тяжелом состоянии", - уточнил Синегубов.
Пострадали более 20 многоквартирных домов и более 30 частных усадеб.
Атака на Сумы
Утром 18 апреля российская армия атаковала объект промышленности в Сумах. Один человек погиб, еще один - обратился за помощью к медикам. Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.
По его информации, все три БпЛА попали в одно помещение. Здание повреждено, разрушена крыша.
Смотрите видео - Артем Кобзарь рассказал о последствиях атаки РФ на Сумы:
Удар по Днепру
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о взрывах в Днепре сегодня утром.
"Днепр. Громко. Вся информация впоследствии. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах", - написал он в Telegram.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, российские войска применяют против Украины дроны-камикадзе типа Шахед с отравляющими веществами. В одном из вражеских БпЛА обнаружили капсулу с высокотоксичным иритантом. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
В Институте изучения войны заявили, что РФ может усилить удары по Украине.
Тем временем в Украине впервые показали дрон-перехватчик, который сбивает Шахеды. Его уже активно применяют Силы обороны. Дрон поражает цели на высоте до 5 км и развивает скорость до 200 км/ч.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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