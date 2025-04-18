В Харькове, Днепре и Сумах прогремели взрывы, РФ атаковала дронами и ракетами

Оккупанты ударили баллистикой по густонаселенному району Харькова. В Сумах три Шахеда попали в один объект.

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Утром 18 апреля РФ атаковала Украину дронами и ракетами / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

В Харькове РФ ударила ракетами по жилым домам

В Сумах россияне попали в объект промышленности

В Днепре прогремели взрывы

Утром пятницу, 18 апреля, российская оккупационна армия атаковала Украину дронами и ракетами. Взрывы прогремели в Харькове, Днепре и Сумах.

Известно, что оккупанты ударили баллистикой по густонаселенному району Харькова. В Сумах три Шахеда попали в один объект. Что касается Днепра, то Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности для города.

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Ракетный обстрел Харькова

Утром 18 апреля в Харькове во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, оккупанты применили баллистические ракеты с кассетными зарядами, поэтому площадь поражения так велика. По предварительной информации, пострадали 15 многоквартирных домов.

В результате атаки один человек погиб. Ранены 28 человек. Среди пострадавших два ребенка: 4 года и 2,8 года.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате ракетного удара произошло попадание в многоквартирные жилые дома в Основянском районе.

Обновлено. По состоянию на 07:10 уже известно о 54 раненых в результате утреннего ракетного удара по Харькову, сообщил Терехов.

"На данный момент в городские больницы госпитализированы 13 человек, из них двое детей. Четыре человека в тяжелом состоянии", - уточнил Синегубов.

Пострадали более 20 многоквартирных домов и более 30 частных усадеб.

Атака на Сумы

Утром 18 апреля российская армия атаковала объект промышленности в Сумах. Один человек погиб, еще один - обратился за помощью к медикам. Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

По его информации, все три БпЛА попали в одно помещение. Здание повреждено, разрушена крыша.

Смотрите видео - Артем Кобзарь рассказал о последствиях атаки РФ на Сумы:

Удар по Днепру

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о взрывах в Днепре сегодня утром.

"Днепр. Громко. Вся информация впоследствии. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах", - написал он в Telegram.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, российские войска применяют против Украины дроны-камикадзе типа Шахед с отравляющими веществами. В одном из вражеских БпЛА обнаружили капсулу с высокотоксичным иритантом. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

В Институте изучения войны заявили, что РФ может усилить удары по Украине.

Тем временем в Украине впервые показали дрон-перехватчик, который сбивает Шахеды. Его уже активно применяют Силы обороны. Дрон поражает цели на высоте до 5 км и развивает скорость до 200 км/ч.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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