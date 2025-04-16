РФ атакует Украину 'Шахедами' с отравляющими веществами: в ЦПД раскрыли детали

В российском беспилотнике обнаружили капсулу с токсичным иритантом CS.

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Россия использует "Шахеды" с отравляющим веществом "CS" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Что известно:

Россия применяет дроны "Шахеды" с отравляющими веществами против Украины

Во вражеском БпЛА обнаружили капсулу с токсичным иритантом

Дроны могут сбрасывать эти капсулы для поражения людей

Российские войска применяют против Украины дроны-камикадзе типа "Шахед" с отравляющими веществами. В одном из вражеских БпЛА обнаружили капсулу с высокотоксичным иритантом. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

"Известно, что в одном из БпЛА обнаружена капсула с концентрированным боевым отравляющим веществом "CS" (иритант). Это высокотоксичное вещество раздражающего действия", - говорится в сообщении. видео дня

Такое вещество способно имеет токсическое воздействие на организм человека, в частности дыхательные пути, глаза и кожу.

По данным ЦПД, дроны могут сбрасывать капсулы с ядовитым веществом для поражения военных и гражданского населения. В то же время информация о том, что сам корпус дронов обработан токсичными веществами, не подтвердилась.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

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Напомним, InformNapalm со ссылкой на военные источники сообщил, что Россия может наносить ядовитые вещества на дроны Shahed-136 и "Герань-2", чтобы нанести вред тем, кто подбирает обломки после сбивания. Пока это не носит массового характера, но рекомендуется не прикасаться к обломкам без проверки на химическую опасность.

Кроме этого, Россия планирует одновременно запускать до 500 "Шахедов" по Украине. По словам авиаэксперта Богдана Долинце, оккупанты уже имеют как минимум три производственные линии и могут изготавливать более 2000 дронов в месяц.

Как сообщал Главред, в Украине впервые показали дрон-перехватчик, который сбивает "Шахеды". Его уже активно применяют Силы обороны. Дрон поражает цели на высоте до 5 км и развивает скорость до 200 км/ч.

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Что известно о Центре противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

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