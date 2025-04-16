РФ атакует Украину 'Шахедами' с отравляющими веществами: в ЦПД раскрыли детали

Что известно:
- Россия применяет дроны "Шахеды" с отравляющими веществами против Украины
- Во вражеском БпЛА обнаружили капсулу с токсичным иритантом
- Дроны могут сбрасывать эти капсулы для поражения людей
Российские войска применяют против Украины дроны-камикадзе типа "Шахед" с отравляющими веществами. В одном из вражеских БпЛА обнаружили капсулу с высокотоксичным иритантом. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
"Известно, что в одном из БпЛА обнаружена капсула с концентрированным боевым отравляющим веществом "CS" (иритант). Это высокотоксичное вещество раздражающего действия", - говорится в сообщении.видео дня
Такое вещество способно имеет токсическое воздействие на организм человека, в частности дыхательные пути, глаза и кожу.
По данным ЦПД, дроны могут сбрасывать капсулы с ядовитым веществом для поражения военных и гражданского населения. В то же время информация о том, что сам корпус дронов обработан токсичными веществами, не подтвердилась.
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Напомним, InformNapalm со ссылкой на военные источники сообщил, что Россия может наносить ядовитые вещества на дроны Shahed-136 и "Герань-2", чтобы нанести вред тем, кто подбирает обломки после сбивания. Пока это не носит массового характера, но рекомендуется не прикасаться к обломкам без проверки на химическую опасность.
Кроме этого, Россия планирует одновременно запускать до 500 "Шахедов" по Украине. По словам авиаэксперта Богдана Долинце, оккупанты уже имеют как минимум три производственные линии и могут изготавливать более 2000 дронов в месяц.
Как сообщал Главред, в Украине впервые показали дрон-перехватчик, который сбивает "Шахеды". Его уже активно применяют Силы обороны. Дрон поражает цели на высоте до 5 км и развивает скорость до 200 км/ч.
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Что известно о Центре противодействия дезинформации
Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия.
Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.
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