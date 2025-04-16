РФ, вероятно, начала запускать по Украине Шахеды с отравляющими веществами - СМИ

Не исключено, что информация может быть вбросом российских спецслужб.

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Некоторые дроны врага могут быть особо опасными / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Оккупанты могут наносить ядовитые химические вещества на свои БпЛА

Россияне могли запустить дезинформацию для распространения паники

Оккупационные войска страны-агрессора России могут наносить химические ядовитые вещества на свои БпЛА типа Shahed-136 и Герань-2, чтобы наносить дополнительный вред людям, которые будут подбирать обломки сбитых дронов.

Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm со ссылкой на несколько военных источников. Пока нет дополнительных свидетельств о том, что это явление массового характера, но рекомендуется не прикасаться к обломкам сбитых дронов без предварительного анализа их на химическую опасность.

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Shahed-136 / Инфографика: Главред

"В России уже давно действуют целые институты, разрабатывающие боевые отравляющие вещества. И даже российские спецслужбы, действующие за рубежом, любили их использовать для особо извращенных способов убийства противников Путина", - отмечают авторы сообщения.

При этом в разведывательном сообществе не исключают, что оккупанты периодически запускают по разным каналам дезинформацию о своих боевых возможностях, чтобы сеять панику.

"Поэтому призываем взвешенно и спокойно относиться и к этой, и к любой информации относительно их новых тактик. И осторожность не будет лишней, потому что наш враг действительно идет на любые запрещенные гуманитарным правом и международными конвенциями способы, чтобы убить или покалечить как можно больше украинцев. Поэтому берегите себя и не берите в руки даже обломки, которые могут выглядеть безопасно", - добавили в InformNapalm.

Атаки Украины российскими дронами - последние новости

Ранее, в ночь на 16 апреля российские оккупационные войска совершили очередную атаку на Одессу, применив ударные беспилотники. В результате атаки три человека пострадали.

Накануне, в ночь на 15 апреля, противник атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" / KN-23 и 52 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Напомним, Главред писал, что 14 апреля в Харькове прогремел взрыв - над городом был зафиксирован вражеский БПЛА. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что под вражеским ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе. На месте попадания вспыхнул пожар.

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Что такое InformNapalm? Inform Napalm - волонтерский проект по информированию широкой аудитории о российской агрессии против Украины. С целью информирования широкой иностранной аудитории авторы проекта переводят материалы на десятки языков мира, среди которых японский и китайский. Руководитель проекта - Роман Бурко, представитель - Михаил Макарук, пишет Википедия.

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