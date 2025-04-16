Дроны РФ атаковали Одессу: есть пострадавшие и разрушения

Кратко:
- Ночью Одесса отбивала атаку дронов
- Есть разрушения, пострадали люди
В ночь на 16 апреля российские оккупационные войска совершили очередную атаку на Одессу, применив ударные беспилотники. В результате атаки три человека пострадали.
Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения.
Позже мер Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате атаки российских беспилотников повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения.
В 05:25 в ГосЧС уточнили, что, по предварительной информации, пострадали три человека. Также спасатели опубликовали фото из Одессы.
Тем временем в ВМС сообщили, что сегодня ночью во время воздушной атаки российских окупантов на юге Украины силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины было сбито 7 вражеских дроны-камикадзе Shahed-136.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, утром 14 апреля в Харькове раздался взрыв - над городом был зафиксирован вражеский БПЛА. Под вражеским ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе. На месте попадания вспыхнул пожар.
13 апреля российские войска нанесли два ракетных удара по центру Сум. Ракета с осколочным зарядом взорвалась в воздухе, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.
Вечером 13 апреля Одесса оказалась под ударом российских беспилотников-камикадзе. В городе прогремели взрывы.
Из-за атаки пострадала одна из больниц. В медицинском учреждении повреждено перекрытие и остекление, изуродована операционная. Пациенты не пострадали.
Кроме того, повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, магистральная дорога, СТО и автомобили.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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