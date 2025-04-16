Дроны РФ атаковали Одессу: есть пострадавшие и разрушения

В результате атаки российских беспилотников повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения.

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Последствия атаки дронов на Одессу / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

Ночью Одесса отбивала атаку дронов

Есть разрушения, пострадали люди

В ночь на 16 апреля российские оккупационные войска совершили очередную атаку на Одессу, применив ударные беспилотники. В результате атаки три человека пострадали.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения.

видео дня

Позже мер Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате атаки российских беспилотников повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения.

Дроны Шахед - что о них известно / Инфографика: Главред

В 05:25 в ГосЧС уточнили, что, по предварительной информации, пострадали три человека. Также спасатели опубликовали фото из Одессы.

Тем временем в ВМС сообщили, что сегодня ночью во время воздушной атаки российских окупантов на юге Украины силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины было сбито 7 вражеских дроны-камикадзе Shahed-136.

Военнослужащие ВМС ВС Украины уничтожили 7 "Шахедов" / t.me/ukrainian_navy

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, утром 14 апреля в Харькове раздался взрыв - над городом был зафиксирован вражеский БПЛА. Под вражеским ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе. На месте попадания вспыхнул пожар.

13 апреля российские войска нанесли два ракетных удара по центру Сум. Ракета с осколочным зарядом взорвалась в воздухе, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

Вечером 13 апреля Одесса оказалась под ударом российских беспилотников-камикадзе. В городе прогремели взрывы.

Из-за атаки пострадала одна из больниц. В медицинском учреждении повреждено перекрытие и остекление, изуродована операционная. Пациенты не пострадали.

Кроме того, повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, магистральная дорога, СТО и автомобили.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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