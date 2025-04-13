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Целью были люди: в ГВА раскрыли новые подробности смертоносного удара по Сумам

Руслана Заклинская
13 апреля 2025, 17:22
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Повторный удар по городу россияне нанесли ракетой, начиненной осколками, рассказали в ГВА.
Целью были люди: в ГВА раскрыли новые подробности смертоносного удара по Сумам
Повторный ракетный удар по Сумах унес десятки жизней / Коллаж: Главред, фото: Сумская ГВА

Что известно:

  • В результате ракетного удара по Сумам погибли 32 человека, среди них - ребенок
  • Повторный удар россияне нанесли баллистической ракетой с осколочными элементами
  • Ракета взорвалась в воздухе рядом с учебными заведениями и магазинами

Утром 13 апреля по центру Сум россияне нанесли два ракетных удара, которые привели к гибели 32 человек. Особенно разрушительным оказался второй удар: ракета была начинена осколочными элементами и взорвалась в воздухе. Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

"Колоссальная жестокость российского террора. Сегодня утром было нанесено два ракетных удара по центру города Сумы. Именно повторный удар баллистической ракетой принес человеческие потери с большим количеством погибших и раненых", - написал он.

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Повторный удар россияне нанесли баллистической ракетой, которая, по предварительным данным, была оснащена осколочными элементами. Вражеская ракета взорвалась в воздухе, чтобы нанести максимальное поражение людям на улицах города.

"По предварительным выводам, большинство мирных людей погибло именно от этих поражающих элементов", - отметил Кривошеенко.

  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: Сумская ГВА
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: Сумская ГВА
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: Сумская ГВА
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: Сумская ГВА
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: Сумская ГВА
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: Сумская ГВА

Руководитель Сумской ГВА рассказал, что место второго взрыва находится примерно в 200 метрах от первого удара. Это жилая зона города, рядом с которой расположены учебные заведения и магазины. На фотографиях заметно, что от атаки повреждения получила Украинская академия банковского дела Национального банка Украины.

"Такие действия террористов указывают на спланированную атаку именно по гражданским объектам и мирным людям на улицах", - подчеркнул Кривошеенко.

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Откуда и какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 15:35 в Сумах возросло количество пострадавших до 99 человек, из них 11 - дети. По данным Офиса Генпрокурора Украины, до 32 увеличилось количество погибших в результате вражеской атаки. Среди погибших есть ребенок.

На месте происшествия продолжают работать все соответствующие службы, в том числе правоохранители и эксперты, для определения точного типа боеприпасов, которые были использованы в этой атаке. Официальные сообщения о характере и типе ракеты ожидаются в ближайшее время.

  • Ракетный удар по Сумам 13 апреля
    Ракетный удар по Сумам 13 апреля Сумской городской совет
  • Ракетный удар по Сумам 13 апреля
    Ракетный удар по Сумам 13 апреля Сумской городской совет
  • Ракетный удар по Сумам 13 апреля
    Ракетный удар по Сумам 13 апреля Сумской городской совет
  • Ракетный удар по Сумам 13 апреля
    Ракетный удар по Сумам 13 апреля Сумской городской совет
  • Ракетный удар по Сумам 13 апреля
    Ракетный удар по Сумам 13 апреля Сумской городской совет

Ракетная атака по Сумах в Вербное воскресенье - что известно

Напомним, в воскресенье, 13 апреля, российские оккупанты совершили два ракетных удара по городу Сумы. В результате вражеской атаки есть многочисленные жертвы среди мирного населения, спасательные службы работают на месте.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что удар был нанесен сознательно на Вербное воскресенье, с целью вызвать большие жертвы.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар России по Сумах, в результате которого погибли десятки гражданских. В своем обращении он назвал удар ужасным, отметив, что ракеты попали в обычную городскую улицу, где были жилые дома и учебные заведения, именно в Вербное воскресенье.

Как сообщал Главред, реакция мировых лидеров на российский ракетный удар по Сумах была резкой. Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил атаку, назвав ее преступной и призвал привлечь виновных к ответственности. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость решительных мер, чтобы заставить Россию прекратить огонь. Президент Литвы Гитанас Науседа назвал удар пощечиной всем, кто стремится к миру, и заверил в непоколебимой поддержке Украины.

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Кто такой Сергей Кривошеенко?

Кривошеенко Сергей Владимирович - глава Сумской городской военной администрации. В 2024 году он был назначен на должность начальника Сумской ГОА. До этого, с 2023 года, занимал должность заместителя начальника этой администрации.

Сергей Кривошеенко окончил Запорожский национальный университет в январе 2022 года, получив высшее образование в области инженерии, права и экономики. Родом из Донецка, также проживал в Запорожье.

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