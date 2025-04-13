"РФ руководят убийцы": в ЕС жестко отреагировали на российский удар по Сумам

Глава Европейского совета Антониу Кошта выразил возмущение "преступной ракетной атакой России".

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Эммануэль Макрон прокомментировал удар РФ по Сумам / Коллаж: Главред, фото: Facebook/DSNSSUMY, Facebook/EmmanuelMacron

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Антониу Кошта выразил возмущение "преступной ракетной атакой России"

Эммануэль Макрон призвал к "решительным мерам" против РФ

Гитанас Науседа назвал удар РФ по Сумам "пощечиной всем, кто желает мира"

После удара РФ по центру Сум председатель Европейского совета Антониу Кошта выразил возмущение "преступной ракетной атакой России".

Как написал он в социальной сети Х, ответственные за эти нападения должны быть привлечены к ответственности.

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"Я возмущен преступной ракетной атакой России на центр города Сумы. Россия продолжает свою кампанию насилия, в очередной раз демонстрируя, что эта война существует и продолжается только потому, что Россия так решила", - подчеркнул он.

"Мое сердце с жертвами, их семьями и всеми, кто пострадал от очередного грубого акта агрессии. Европейский Союз всегда будет с героическим народом Украины", - заверил Кошта.

"Ответственные за эти нападения должны быть привлечены к ответственности перед правосудием", - добавил председатель Европейского совета.

/ @eucopresident

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон на фоне трагических событий в Сумах отметил необходимость "решительных мер, чтобы заставить Россию прекратить огонь".

"Сегодня утром две российские ракеты попали в центр города Сумы в Украине, в результате чего снова погибли десятки мирных жителей, в том числе дети. Всем известно, что только Россия хотела этой войны. Сегодня очевидно, что только Россия решила ее продолжать. Вопреки человеческим жизням, международному праву и дипломатическим предложениям президента Трампа", - написал он в Х.

"Нужны решительные меры, чтобы заставить Россию прекратить огонь. Франция неутомимо работает над этим вместе со своими партнерами", - подчеркнул он.

"Жертвам, раненым, всей Украине, которая сопротивляется: наша солидарность, наше уважение, наша преданность", - добавил президент Франции.

/ @EmmanuelMacron

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал российский удар по мирным жителям Сум "пощечиной всем, кто стремится и желает мира" и заверил Украину в непоколебимой поддержке.

"Еще одно мерзкое российское военное преступление - на этот раз в самом центре Сум. Это пощечина всем, кто стремится и желает мира. Цивилизованный мир должен применить силу, чтобы остановить этих варваров, которые убивают мирных жителей и детей", - написал он в социальной сети Х.

"Наши сердца с семьями жертв и раненых. В этот час боли Литва подтверждает свою непоколебимую приверженность поддержке Украины и президента Зеленского к достижению справедливого мира", - добавил он.

/ @GitanasNauseda

При этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас написала в соцсети Х, что "сердце разрывается на куски из-за кадров из Сум этим утром, когда жители собрались на Вербное воскресенье, а их встретили российские ракеты".

"Ужасный пример того, как Россия усиливает атаки, в то время как Украина приняла безусловное прекращение огня. Мои мысли сегодня с украинским народом", – отметила глава дипломатии Европейского Союза.

/ @kajakallas

Кроме того, посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова осудила ракетную атаку России на Сумы, назвав ее еще одним военным преступлением.

"Ужасная российская атака на Сумы сегодня утром - две баллистические ракеты попали в центр города. Именно тогда, когда прихожане собрались на службу в Вербное воскресенье! Еще одно из серии военных преступлений!" - написала в соцсети Х.

/ Инфографика: Главред

Вместе с тем министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, комментируя российский ракетный удар по Сумам, высказал мнение, что Россия не заинтересована в мирном процессе, она "не хочет меняться".

"Я думаю обо всех выживших после ужасного нападения на город Сумы. Россия не хочет меняться, Россия не стремится к миру. Ею руководят убийцы, которые ежедневно доказывают, что они не стремятся к миру. Чешская Республика остается с Украиной", - написал Липавский в социальной сети Х.

/ @JanLipavsky

Удар РФ по Сумам - последние новости по теме

Ранее президент Владимир Зеленский поделился подробностями хода спасательной операции в Сумах. Количество пострадавших приближается к сотне.

Как сообщал Главред, 13 апреля в Сумах прогремели взрывы. Оккупационные войска агрессора России нанесли два ракетных удара по городу. В результате десятки людей погибли и получили ранения.

Позже стало известно, что оккупанты нанесли удар по городу ракетами с кассетной боевой частью. Ракета взорвалась в воздухе, больше всего жертв было в троллейбусе - почти все пассажиры погибли.

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