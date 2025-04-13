'Троллейбус смерти': количество жертв удара РФ по Сумам быстро растет, новые детали

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Количество жертв удара РФ по Сумам быстро растет, новые детали / Коллаж Главред, фото: Сумской городской совет, ГСЧС Украины

В результате российского удара баллистическими ракетами по центру Сум уже известно о 21 погибшем, количество пострадавших стремительно растет. О последних данных по количеству жертв сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По последним данным, озвученным министром внутренних дел Игорем Клименко по состоянию на 12:20, погиб 21 человек, еще 83 человека получили ранения, среди них - семеро детей. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, экстренные службы работают на месте трагедии.

"Искренние соболезнования семьям и близким пострадавших. Сумы, скорбим с вами", - написал он в Telegram.

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Глава Сумской ОГА Владимир Артюх в эфире телемарафона сообщил, что оккупанты нанесли удар по городу ракетами с кассетной боевой частью. По его словам, ракета взорвалась в воздухе, больше всего жертв было в троллейбусе - почти все пассажиры погибли.

"Это троллейбус смерти, к сожалению, там очень много было людей, детей. На эту минуту 21 человек погиб, 84 ранены, среди них семеро детей", - сказал председатель Сумской ОГА.

Позже ГСЧС Украины сообщила, что по состоянию на 13:00 в результате двух ракетных ударов по городу погибло 24 человека, в том числе один ребенок. Еще 84 человека получили ранения, среди них - семеро детей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль осудил этот варварский удар, назвав его циничной атакой по мирным гражданам в праздничный воскресный день, когда люди находились вблизи гражданских объектов. Он выразил искренние соболезнования семьям погибших.

"Разрушены здания Сумского государственного университета, дома. Российские террористы будут нести ответственность за свои преступления. Мир должен действовать. Больше, ПВО, больше оружия, больше санкций против рф - это сохраненные жизни тысяч мирных людей", - резюмировал он.

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