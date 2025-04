Россияне меняют тактики запуска Шахедов по Украине - ISW

Что сообщили аналитики:

Страна-агрессор Россия продолжает адаптировать тактику использования ударных беспилотников типа Шахед в своих атаках на украинскую территорию. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW).

Оккупанты ставят целью постепенное истощение и дестабилизация систем противовоздушной обороны Украины, поэтому в последнее время российские силы активно модифицируют стратегии запуска дронов-камикадзе.

В частности, Шахеды все чаще применяются в чрезвычайно плотных формациях, что делает их удары более массированными. Аналитики отмечают, что последние атаки демонстрируют стремление нанести существенный вред инфраструктуре и моральному состоянию населения, используя комплексы из дронов, которые приближаются к городам на большой высоте и затем осуществляют синхронные атаки.

Группы из 10-15 Шахедов размещаются вблизи населенных пунктов, после чего осуществляют удар по цели. Украинские источники сообщили, что такой подход направлен на прорыв и уничтожение украинских систем ПВО.

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты значительно увеличили производство ударных дронов. Противник имеет амбициозную цель - запускать одновременно по территории Украины около 500 "Шахедов".

Ранее экс-офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель директора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский заявил, что эффективность российских ударов по Украине достигается за счет большого количества ударных средств.

Накануне бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сообщал, что страна-агрессор РФ вместо ракетных ударов делает ставку на массированные атаки БПЛА по Украине.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.