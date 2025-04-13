Ситуация угрожающая на двух направлениях фронта: в ГПСУ предупредили об опасности

Что сказал Демченко:
- На северной границе Украины остается наиболее угрожающая ситуация
- Оккупанты хотят продвинуться вглубь территорий Украины
- Малые штурмовые группы Россия применяет в направлении трех населенных пунктов
В Сумской и Харьковской областях возле границы Украины сохраняется наиболее угрожающая ситуация. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Задача оккупационной армии РФ неизменна - продвинуться вглубь территории и создать там так называемую "серую зону". Для выполнения этой задачи враг применяет тактику малых штурмовых групп.
"Это те направления, где враг еще в прошлом году начал наступательные действия - Волчанск и Липцы. Захватчики применяют малые штурмовые группы в направлении населенных пунктов Новенькое, Басовка и Журавка, вероятно, потому что не имеют достаточного количества техники или же сохраняют ее", - сказал спикер ГПСУ.
Кроме того в последнее время не наблюдается применения врагом колонн бронированной техники для штурмовых действий непосредственно украинской границы.
Ситуация на Сумщине и Харьковщине - последние новости
Ранее Главред писал, что на Харьковском направлении армия страны-агрессора России проводит доукомплектование своих подразделений после полученных потерь и готовится к возобновлению штурмовых действий.
Накануне стало известно, что страна-агрессор Россия имеет наибольший шанс прорваться в Сумской области, поскольку украинские войска отходят в этот район после наступления в Курской области.
Напомним, украинские военные готовятся к наступлению РФ в конце весны - начале лета. Эти наступательные действия могут начаться в приграничье Сумской и Харьковской областей.
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Что такое ГПСУ?
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.
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