Враг атаковал Киев 30 дронами: в КГВА сообщили, есть ли попадания

Большинство воздушных целей врага украинская ПВО сбила.

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Почти полсотни вражеских дронов сбила украинская ПВО / Коллаж: Главред, фото: 21 ОМБр, t.me/SJTF_Odes

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Силы ПВО уничтожили над Киевом 19 дронов

Пострадавших в результате российской атаки в пределах столицы нет

На севере, юге и в центре страны сбито 43 БпЛА РФ

В ночь на 13 апреля страна-агрессор Россия атаковала Украину беспилотниками. Только на Киев и его окрестности летело 30 вражеских дронов. О последствиях атаки сообщили в КГВА.

Сообщается, что средствами ПВО было уничтожено 19 БпЛА, при этом пострадавших и разрушений в столице нет.

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"Работа по уничтожению вражеских дронов продолжалась также и в других регионах по маршрутам следования", - добавили в КГВА.

В то же время в Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что противник атаковал Украину 55-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 43 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге и в центре страны. 12 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Атаки российских дронов - последние новости

Напомним, Главред писал, что 12 апреля российский дрон атаковал в Херсоне автомобиль с гражданскими. Известно, что в результате удара погиб 27-летний мужчина, еще два человека получили ранения.

Накануне, в этот же день, российские оккупанты ударили по Украине дронами. Основная атака была направлена на Киев и Харьков. В Киеве в результате удара вспыхнули пожары в двух районах.

Впоследствии стало известно, что украинская противовоздушная оборона сбила 56 вражеских дронов, кроме того 24 беспилотника-имитатора не достигли целей (были локально потеряны).

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