РФ ночью ударила по Киеву: разрушен дом, в двух районах вспыхнули пожары

Оккупанты ударили по столице Украины дронами. Есть разрушения и вспыхнули пожары.

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Удар РФ по Киеву в ночь на 12 апреля/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Кратко:

Оккупанты в ночь на субботу ударили дронами по Киеву и Харькову

В Киеве разрушен частный дом, были пожары в двух районах, двое пострадавших

В Харькове один человек пострадал

Российские оккупанты в ночь на субботу, 12 апреля, ударили по Украине дронами. Основная атака была направлена на Киев и Харьков. В Киеве в результате удара вспыхнули пожары в двух районах.

В Святошинском районе пылали нежилые помещения. В этом районе пострадали два человека, медики оказывали им помощь. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

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В Дарницком горел частный дом. Позже Кличко сообщил, что в Дарницком районе, где упали обломки дрона, разрушен частный дом. Пострадавших нет.

В Киевской городской военной администрации отметили, что информация о пострадавших и масштабах разрушений еще уточняется.

"По состоянию на 05:00 в результате вражеской атаки, падения обломков сбитых БпЛА зафиксировано возгорание в Святошинском и Дарницком районах Киева. Повреждены частный дом и нежилое здание. На месте работают спасатели. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - говорится в сообщении КГВА.

В ГСЧС рассказали подробнее о пожарах после ударов по столице. Они отметили, что в Святошинском районе Киева возникло два пожара. По одному из адресов произошло возгорание в складском одноэтажном здании на площади 1500 кв. м. По другому адресу - пожар в 2-х складских зданиях на площади 1000 и 150 кв. м с частичным разрушением на территории промышленного предприятия. По состоянию на 07:24 оба пожара были локализованы. Сейчас ликвидация пожаров продолжается.

В результате вражеской атаки пострадали 2 человека, добавили в ГСЧС.

Последствия удара по Харькову

В Харькове ночью прогремели несколько взрывов, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он отметил, что взрывы были в Немышлянском районе. В результате удара вражеским БпЛА по Харькову пострадал один человек. Состояние ранения - легкое. Медицинскую помощь мужчина получил на месте.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, 10 апреля РФ ударила баллистикой по Днепру, была жертва. Российские оккупанты атаковали баллистической ракетой гражданский объект. На месте попадания поднялся сильный пожар, есть разрушения. Сначала сообщалось, что три человека пострадали и один человек погиб.

После этого мэр города Борис Филатов рассказал, что стало целью для удара РФ по Днепру. В Днепре увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара. Целью врага оказался склад салфеток и памперсов, рассказал Филатов. Именно из-за того, что там было много памперсов и салфеток, начался такой сильный пожар.

В МИД Украины заявили, что Россия ответила на предложение о перемирии ракетами и дронами. По словам главы МИД Сибиги, кроме того что Россия отвергла идею перемирия, страна-агрессор еще и выдвинула свои требования и условия, а также продолжила эскалацию террора против гражданского населения Украины.

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