Вымогательство чистой воды: СМИ узнали детали новой сделки США и Украины

Обновлённый проект договора предусматривает ещё более жёсткие условия для Киева.

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Новое соглашение об ископаемых содержит еще более строгие условия для Украины / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

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Что от Украины требуют США

Почему условия не устроят Украину

Украинская делегация прибыла в Вашингтон для участия в новом раунде переговоров по соглашению, которое может предоставить Соединённым Штатам расширенный доступ к природным ресурсам Украины.

Согласно данным издания The New York Times, обновлённый проект договора предусматривает ещё более жёсткие условия для Киева по сравнению с предыдущими версиями. В частности, в документе вновь фигурирует требование, ранее выдвинутое бывшим президентом США Дональдом Трампом, — Украина должна компенсировать Соединённым Штатам объёмы военной и финансовой помощи, предоставленной с начала полномасштабного вторжения России.

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Одним из ключевых пунктов соглашения остаётся условие, по которому половина доходов Украины от добычи полезных ископаемых — таких как нефть, газ и стратегически важные минералы, а также от использования связанной инфраструктуры (портов, трубопроводов) — должна направляться в инвестиционный фонд под контролем США.

Планируется, что прибыль от фонда будет возвращаться в экономику Украины в виде инвестиций в сырьевые проекты, однако точные пропорции и сроки возврата средств пока не раскрываются. До того момента, пока Киев не вернёт эквивалент полученной помощи с добавлением 4% годовых, вся прибыль от фонда будет поступать исключительно американской стороне.

Также документ предусматривает для США право первого предложения на участие в новых разработках и право вето на продажу украинских ресурсов третьим странам. В течение первого года действия соглашения Украине запрещено заключать инвестиционные сделки с другими странами на более выгодных условиях, чем предложены Вашингтоном.

Примечательно, что в новой редакции соглашения, как и в предыдущих, отсутствуют какие-либо упоминания о предоставлении Украине гарантий безопасности.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, украинская делегация планирует в конце этой недели совершить визит в Соединенные Штаты Америки для обсуждения соглашения по полезным ископаемым. По данным Bloomberg, встречи могут состояться 11-12 апреля, сообщили украинские чиновники, знакомые с деталями подготовки.

Украина уже сформировала свое видение содержания будущего соглашения. При этом ключевым условием для Киева остается полное соответствие этого документа евроинтеграционному курсу государства. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Между тем, как сообщает Politico, Украина заинтересовала президента США Дональда Трампа участием в соглашении о полезных ископаемых, чтобы удержать его поддержку. Издание отмечает, что Трамп проявил интерес к сотрудничеству с Украиной, однако мотивируется преимущественно возможностью получить из этого финансовую выгоду, а не стремлением к длительному миру.

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