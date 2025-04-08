"Украина уже определилась": глава МИД сделал заявление по соглашению о полезных ископаемых

Основные тезисы Сибиги:
- Украина определила свое видение текста соглашения о полезных ископаемых с США
- Соглашение должно быть взаимовыгодным и не должно противоречить курсу Украины на вступление в ЕС
- Еще определяют "одну из ведущих юридических компаний" для сопровождения процесса
Украинская сторона уже определила свое видение текста будущего соглашения о полезных ископаемых.
Отсутствие противоречий между соглашением и курсом Украины на вступление в Евросоюз является принципиальной позицией нашего государства. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии "Укринформу".
Он рассказал, что еще продолжается определение состава переговорной группы, которая отправится в Соединенные Штаты Америки, чтобы предметно обсудить текст соглашения, предложенный американской стороной.
"Мы выработали уже свою позицию, также свое видение относительно текста будущего соглашения", - сказал Сибига.
Глава МИД подчеркнул, что будущее соглашение должно быть взаимовыгодным - оно должно отвечать интересам обеих сторон. Также оно не должно противоречить курсу Украины на вступление в Европейский Союз - это одна из принципиальных позиций для украинской стороны, отметил Сибига.
Также он добавил, что еще определяют "одну из ведущих юридических компаний", которая будет сопровождать процесс.
Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США - последние новости
Как ранее сообщал Главред, Трамп пригрозил Украине "серьезными проблемами" из-за соглашения о полезных ископаемых - у Зеленского ответили. Президент США применяет агрессивную риторику для усиления собственных позиций и влияния на переговорный процесс, отметил Подоляк.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наймет "адвокатов" для подписания соглашения о ресурсах. Сейчас есть три ключевые компании, которые согласились и хотят работать.
В Politico сообщили, что соглашение Украины и США о полезных ископаемых обернулось катастрофой. Украине снова придется объяснять США, что некоторые вещи, которые Штаты требуют в рамках соглашения, не будут реализованы.
Также сообщалось, что Украина отправит в США представителей, чтобы обсудить соглашение об ископаемых - была названа дата. Стала известна дата, когда Украина отправит своих представителей в Соединенные Штаты Америки, чтобы обсудить это соглашение.
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