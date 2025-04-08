"Украина уже определилась": глава МИД сделал заявление по соглашению о полезных ископаемых

Будущая сделка должна соответствовать двум требованиям.

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Глава МИД сделал заявление по соглашению о полезных ископаемых/ коллаж: Главред, фото: Facebook White House, Офис президента Украины, depositphotos.com/ua

Основные тезисы Сибиги:

Украина определила свое видение текста соглашения о полезных ископаемых с США

Соглашение должно быть взаимовыгодным и не должно противоречить курсу Украины на вступление в ЕС

Еще определяют "одну из ведущих юридических компаний" для сопровождения процесса

Украинская сторона уже определила свое видение текста будущего соглашения о полезных ископаемых.

Отсутствие противоречий между соглашением и курсом Украины на вступление в Евросоюз является принципиальной позицией нашего государства. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии "Укринформу".

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Он рассказал, что еще продолжается определение состава переговорной группы, которая отправится в Соединенные Штаты Америки, чтобы предметно обсудить текст соглашения, предложенный американской стороной.

"Мы выработали уже свою позицию, также свое видение относительно текста будущего соглашения", - сказал Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что будущее соглашение должно быть взаимовыгодным - оно должно отвечать интересам обеих сторон. Также оно не должно противоречить курсу Украины на вступление в Европейский Союз - это одна из принципиальных позиций для украинской стороны, отметил Сибига.

Также он добавил, что еще определяют "одну из ведущих юридических компаний", которая будет сопровождать процесс.

Соглашение с США о полезных ископаемых/ Инфографика: Главред

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп пригрозил Украине "серьезными проблемами" из-за соглашения о полезных ископаемых - у Зеленского ответили. Президент США применяет агрессивную риторику для усиления собственных позиций и влияния на переговорный процесс, отметил Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наймет "адвокатов" для подписания соглашения о ресурсах. Сейчас есть три ключевые компании, которые согласились и хотят работать.

В Politico сообщили, что соглашение Украины и США о полезных ископаемых обернулось катастрофой. Украине снова придется объяснять США, что некоторые вещи, которые Штаты требуют в рамках соглашения, не будут реализованы.

Также сообщалось, что Украина отправит в США представителей, чтобы обсудить соглашение об ископаемых - была названа дата. Стала известна дата, когда Украина отправит своих представителей в Соединенные Штаты Америки, чтобы обсудить это соглашение.

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