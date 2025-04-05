Украина наймет "адвокатов" для подписания соглашение о ресурсах - Зеленский

Вы узнаете:
- Сейчас есть три ключевые компании, которые согласились помочь
- Сейчас проговариваются именно условия
Украине будет помогать юридическая фирма при подписании соглашения с США о полезных ископаемых.
Как рассказал президент Владимир Зеленский, сейчас есть три ключевые компании, которые согласились и хотят работать, помогать и представлять Украину, пишет УНИАН.
"Они компетентны. В начале следующей недели мы договоримся с одной из трех компаний. Сейчас проговариваются именно условия", - сказал Зеленский.
По его словам, в начале следующей недели у него будет большая встреча с украинской командой, где ему представят уже полностью все пункты, которые "удовлетворяют нас, или, будут отражать справедливость в соглашении, по нашему мнению".
"Мы видим в этом соглашении только партнерские шаги, и именно над этим работает команда. Команда представит мне коротко это соглашение - самые главные вещи, в начале недели. И после этого, будет готова техническая команда для командировки в Соединенные Штаты Америки и для диалога со своими американскими партнерами", - сообщил Зеленский.
Соглашение о редкоземельных металлах - что известно
Как сообщал Главред, издание The Washington Post писало, что нет никаких шансов на то, чтобы Украина подписала новый проект соглашения о полезных ископаемых в том варианте, в котором его представили Соединенные Штаты Америки.
Известно, что новый проект соглашения о полезных ископаемых предусматривает, что Украина будет обязана компенсировать США стоимость всей помощи - бюджетной, военной, гуманитарной и тому подобное.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила много договоров о полезных ископаемых. Он отметил, что сначала Украина и США договорились о рамочном соглашении, но сейчас Штаты настаивают на полном соглашении.
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